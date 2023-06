El músic i sacerdot igualadí Valentí Miserachs està component una sardana que dedicarà al Papa Francesc. L'obra, que serà interpretada a Roma el mes d'octubre, és una de les accions que durà a terme el pelegrinatge que l’Abadia de Montserrat organitza a Roma amb motiu dels 800 anys de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, segons ha explicat el butlletí Catalunya religió. La sardana durà el títol de "Sardana de la Pau" i l'estrenarà la cobla Ciutat de Granollers. el dissabte 7 d’octubre, Roma.

La comunitat de Montserrat va demanar a l'Obra del ballet popular l'organització dels actes més folklòrics a Roma i una de les accions serà l'estrena de de la sardana. La cobla Ciutat de Granollers oferirà el divendres 6 i dissabte 7 d’octubre dues ballades de sardanes que tindran lloc respectivament a la plaça de Santa Maria in Trastevere i a la basílica de Sant Pau Extramurs.

La sardana d’estrena, s'oferirà al Sant Pare durant l’audiència que tindrà lloc al Vaticà el dissabte 7 d’octubre al migdia, quan està previst que el papa Francesc rebi els centenars de romeus catalans. .L'Obra del ballet popular van ser els que van contactar amb Valentí Miserachs, que va ser drector de l’Institut Pontifici de Música Sacra. "Vam tenir molt clar que qui havia de compondre aquesta sardana era monsenyor Valentí Miserachs, com a religiós i com a català universal i per ser un dels millors compositors de sardanes en l'actualitat", exposa Joan Gómez, a la publicació Catalunya religió. "Ell va acceptar de bon grat el nostre oferiment, cosa que ens honora com a president de l’Obra del Ballet Popular i m’omple de goig com a director de la cobla Ciutat de Granollers", hi afegeix.

Aquest sacerdot guardonat amb la Creu de Sant Jordi i que durant anys ha estat la màxima autoritat musical del Vaticà com a director de l’Institut Pontifici de Música Sacra segueix detallant les singularitats de la sardana que està ultimant. "L’àmplia i nostàlgica cantabilitat del tema central dels llargs, en mode menor, vol ser allò que se’m demana, un missatge de pau", subratlla. Parla d'una pau que, per a un català cristià, "no pot ser altra que la pau de Crist". "Ell és la Pau, i endebades la cercaríem sense Ell i fora d’Ell", afegeix. Sobre aquesta relació entre el Crist i la pau, Miserachs destaca que dona sentit a "la germanor tan admirablement representada per la nostra dansa". "I encara més si la música intenta assolir, cosa gens fàcil, els cimals on han arribat els nostres grans mestres", conclou.

Un català establert a Roma

Valentí Miserachs, Creu de Sant jordi, ha passat 60 anys de la seva vida a Roma, centrats en la basílica papal de Santa Maria la Major, des de 1973, i al Pontifici Institut de Música Sacra, entre 1996 i el 2015, com a director i professor de composició. Però al mateix temps ha mantingut sempre els llaços amb el país i amb la comarca de l'Anoia. És autor de desenes de peces de música religiosa, però també de sardanes i composicions per a cobla. Miserachs també és autor de la música dels Pastorets de Calaf, escrita amb motiu dels 90 anys de la primera representació, música que amb la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona va viatjar a Roma el 2016 per ser interpretada sota la seva direcció.

L’Obra del Ballet Popular, fundada a mitjans del segle passat per promoure la sardana i les danses tradicionals catalanes és la institució que històricament organitza al Santuari de Montserrat l’Aplec d’esbarts cada mes de maig i la Trobada sardanista a la tardor.