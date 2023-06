Igualada, en motiu de la seva capitalitat cultural, va mostrar durant el 2022 "tot allò que la distingeix a nivell cultural, posant de relleu la qualitat i la potencialitat del teixit associatiu, de les empreses culturals i dels equipaments de la ciutat, en el que va representar un renaixement cultural després de les restriccions de la Covid19", segons l'opinió dels seus impulsos, l'Ajuntament d'Igualada. Així ho recullen les memòries sobre l'esdeveniment, Pere Camps, que va ser regidor de Cultura, mentre es va celebrar la capitalitat cultural, considera que "la participació de les entitats culturals va ser fonamental per a la programació de la capitalitat". Hi van participar en total 315.403 persones, 238.908 de les quals van fer-ho a activitats regulars de la ciutat com la Festa Major, l’Anòlia, la Mostra, i les 76.495 restants, a les 139 activitats extraordinàries. Pel que fa al pressupost, l’Ajuntament d’Igualada va assumir un 69% del cost, 352.724,40€, amb el suport rellevant de la Diputació de Barcelona amb 150.000 euros, un 29% de l’import. La Generalitat de Catalunya va donar suport de manera indirecte assumint el cost de les Jornades Europees del Patrimoni a Igualada, per mitjà de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. El 2% restant va correspondre a les aportacions privades i a la publicitat.

2022, un any ple d'activitats culturals "Igualada va esdevenir el 2022 un aparador que va projectar el municipi amb l'objectiu que tots els col·lectius s'hi sentissin representats, que la programació cultural arribés a gent de totes les edats, i amb un equilibri de les disciplines artístiques (art, música, pensament, tradició, gastronomia, etc.), el patrimoni arquitectònic, les arts escèniques i el patrimoni tradicional i popular. Igualada també va voler reforçar i visibilitzar l’ADN cultural de la ciutat amb diferents accions com l'ampliació del pressupost i de la programació de les activitats culturals habituals de la ciutat, programar uns diàlegs culturals amb fi­gures igualadines i d’àmbit nacional o programar exposicions i mostres d’artistes igualadins. Igualada Capital de la Cultura Catalana també va proposar als ciutadans que fessin aportacions a la programació cultural a través d'un procés participatiu i va implicar un gruix important de les entitats culturals de la ciutat a l’activitat de cloenda", segons ha exposat el regidor Pere Camps, que actualment ja no és regidor de Cultura. D'altra banda. Igualada va obrir les portes perquè les activitats de país vinculades a la capitalitat cultural poguessin tenir lloc a Igualada, com per exemple, la trobada de Cineclubs, la de Sales Gaudí, els Premis Fest, el RecerCAT, i activitats vinculades als patrocinadors que van voler oferir activitats culturals vinculades al seu patrocini. Camps distingeix entre les activitats extraordinàries, que es van fer a través del procés participatiu. Aquest bloc inclous totes les activitats programades ad hoc amb motiu de la celebració de la capital cultural catalana, com ara la inauguració i la cloenda. En un segon bloc situa els actes que es van dissenyar en cicles de poesia, pensament i música amb la voluntat d’ampliar l’oferta de la ciutat. Algunes d’aquestes propostes van posar el focus en valorar artistes, creadors i pensadors igualadins. Hi ha tota una altra sèrie d'actes que es van organitzar des dels equipaments municipals. Són activitats extraordinàries dins de la seva programació habitual. Un exemple rellevant és la iniciativa “petites biblioteques” i “veus perseguides” de la Biblioteca Central d’Igualada; l’exposició dels '40 anys de l’arxiu Municipal d’Igualada' o l’exposició sobre el disseny grà­fic a la comarca de l’Anoia al Museu de la Pell. I en un quart bloc hi situa aquells actes que van servir per reforçar les activitats definides com a ADN de la ciutat. Es va apostar per ampliar la partida pressupostària dels festivals de referència de la ciutat com l’Estival de Jazz, la Mostra d’Espectacles Infantils i Juvenils, el festival Anòlia, el Fineart Fotografi­a Igualada, Festa Major, entre d’altres.