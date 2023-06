El Campus Universitari Igualada-UdL, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, l’Ateneu Igualadí, el Rotary Club Igualada, el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i l’associació Disseny=Igualada, han celebrat la 18a edició dels Premis Igualada Recerca Jove amb l’objectiu de promoure l’esperit de recerca entre l’alumnat de batxillerat, cicles formatius de grau superior i de la modalitat artística de cicles formatius de grau mitjà de la comarca de l’Anoia. El lliurament s'ha fet aquesta setmana a la sala d’actes de l’edifici del Pla de la Massa del Campus d’Igualada, ha estat presidit per Montserrat Rué, vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat de Lleida (UdL); Carlota Carner, regidora de l’Ajuntament d’Igualada; Joan León, president del Rotary Club Igualada i Mireia Claret, presidenta de l’Ateneu Igualadí.

Els premis de l'àmbit local van ser per a Roser Figueras, per “Proposta de renovació d’una antiga fàbrica en desús: l’Adoberia Balcells d’Igualada”, i per a Nil Mercader, amb “Els Mercader de les pastes. Retrat d’una família, una firma i una època”. En i la modalitat artística va ser guardonada Maria Elna Güell amb el treball “Les vivències d’una casa d’Igualada de 1760 a 1916”. Els altres premiats han estat, per a l’àmbit científic i tecnològic: primer premi, Berta Claramunt, amb “Les superfícies reglades i el GeoGebra. Es poden recrear edificis mitjançant un programari matemàtic?” i, segon premi, Laia Cos per “Estudi de la qualitat de l’aigua de les fonts de Castellolí”. Dins d’aquesta categoria també va rebre una menció especial Aida Castaño pel seu treball “Creació d’una pròtesi per a millorar la mobilitat dels ballarins amb discapacitat física”. En la modalitat humanístic i social, el primer premi se’l va endur Nil Mercader “El Mercader de les pastes. Retrat d’una família, una firma i una època” i Andrea Cervera, amb “ Possible influència de l’estil educatiu i afectiu en el desenvolupament cognitiu i de l’aprenentatge dels infants”, el segon. Amb l’artístic, Maria Elna Güell ha rebut el primer premi pel treball “Les vivències d’una casa d’Igualada (1760-1916)”.

Els primers premis s’ha endut un obsequi valorat en 300 euros i un viatge de quinze dies a un camp internacional de joventut Rotary Club Igualada a un país europeu que atorga l’Ajuntament d’Igualada i el Rotary. En el cas dels segons premis, l’obsequi és valorat en 150 euros i l’atorga la Universitat de Lleida. El degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa – Catalunya Central ha fet entrega del 6è premi Pere Carles al millor treball final de grau en l’àmbit de les enginyeries del Campus Universitari Igualada-UdL a Marcos Rastrilla pel treball “Producció de biogàs amb palla d'arròs". Finalment, també s’ha fet entrega d’un diploma a tots els participants