Una setmana després de ser investit alcalde d'Igualada, Marc Castells (Junts), assegura que els deu regidors obtinguts els permetran governar amb una "certa comoditat", tot i que és conscient que el fet de no tenir majoria absoluta l'obligarà a arribar a pactes amb l'oposició. Explica que ho farà, sobretot, amb el PSC perquè "sempre han tingut la mà estesa, tot i fer una oposició molt dura" i també confia que s'hi sumi ERC. Amb qui veu "difícil" de pactar és amb la CUP: "Les polítiques que presenten són molt contràries a les nostres". En una entrevista, Castells ha dit que alguns dels reptes que tenen per endavant són el d'arribar al miler d'estudiants universitaris, la reforma del barri del Rec i el soterrament del pas a nivell.

Junts per Igualada va obtenir un total de 10 regidors -un més que el 2019- a les eleccions municipals i es va quedar només a un regidor d'obtenir la majoria absoluta del ple. Dissabte passat Castells va ser investit alcalde per majoria simple després de rebre només els vots favorables del seu partit. A l'oposició s'hi han quedat Igualada Som-hi (PSC), amb 5 regidors, ERC (3) i Poble Actiu - CUP (3). De fet, tots tres sumen majoria però no van arribar a cap acord per desbancar Castells. "Malgrat ser legítim, seria il·lògic que haguessin buscat una majoria alternativa perquè estava condemnada al fracàs i la ciutadania no ho hauria acceptat", ha valorat Castells en una entrevista amb l'ACN.

Castells és conscient que haurà d'arribar a acords amb la resta de forces per poder tirar endavant alguns projectes de ciutat. Assegura que està disposat a entendre's amb els socialistes perquè "tenen visió de govern, saben les dificultats que té governar i sempre han tingut la mà estesa". També confia en poder teixir aliances amb ERC: "Espero que tinguin voluntat d'arribar a acords per fer prosperar la ciutat". En canvi, creu que serà difícil entendre's amb la CUP perquè "les polítiques que presenten són molt contràries" a les de Junts. "Malgrat tot, estem convençuts que ens votaran moltes coses", ha augurat.

Ciutat universitària i disponibilitat d'habitatge

Un dels grans reptes que té la ciutat per endavant és arribar la fita d'un miler d'estudiants universitaris. "És un somni fet realitat", ha valorat Castells, que ha avançat que al setembre inauguraran el segon campus universitari, dedicat als estudis relacionats amb la salut. "La nostra voluntat és seguir ampliant els estudis i un dels somnis seria que tinguem una facultat de Medicina", ha exposat. El nou Campus Salut ha suposat una inversió de 6 milions d'euros, finançada per l'Ajuntament d'Igualada, la Generalitat i la Diputació de Barcelona. El curs 2023-2024 Igualada tindrà gairebé 800 estudiants universitaris i està previst assolir la xifra dels 1.000 estudiants el curs 2025-26.

Una de les crítiques de l'oposició és que l'arribada d'estudiants no ha anat acompanyada per una política d'habitatge per posar al mercat més pisos de lloguer. Castells ha recordat que hi ha en marxa dues promocions públiques amb l'Incasòl i ha anunciat que també s'ha iniciat el procés de licitació per fer una dotzena de pisos de protecció oficial a l'antiga fàbrica Depunt, que estarien gestionats i promoguts per una cooperativa. Sobre la possibilitat que Igualada pugui acollir una residència d'estudiants, Castells ha avançat que en aquesta legislatura estan disposats "a iniciar el procés de licitació amb un cost zero pels igualadins".

El mandat per transformar el barri del Rec

Aquest també ha de ser el mandat "clau" per iniciar la transformació del barri del Rec, la zona on es concentra la indústria adobera de la ciutat. A diferència del que pensen els partits de l'oposició que aposten per una renovació total del POUM -l'actual data del 1986-, Castells és partidari de fer una modificació puntual del planejament. "Proposem modificar un 30% del POUM, que correspon a tot el barri del Rec, i creiem que seria una grandíssima irresponsabilitat de l'oposició que no es posés a treballar a favor d'aquest projecte", ha exposat. Creu que el futur del barri no passa només per dibuixar com ha de ser, sinó també per "estudiar la viabilitat econòmica de tot el que s'hi vulgui fer". L'alcalde creu que a través de la modificació puntual i no la reforma integral del POUM podrien transformar el barri "de forma immediata".

L'alcalde també confia que durant aquesta legislatura pugui començar-se a executar el soterrament del pas a nivell d'Igualada. "Malgrat que la Generalitat em va enganyar un cop i, per tant, sempre estic amatent, ara han passat coses que em fan pensar que el projecte va endavant", ha valorat Castells. En aquest sentit, ha dit que ja hi ha una partida pressupostària de 40 MEUR a disposició per fer el soterrament i s'ha licitat el projecte constructiu. Castells explica que el soterrament del pas a nivell permetrà generar un gran parc de 5.000 metres quadrats que suposarà una "gran oportunitat" per la zona de llevant de la ciutat.

La gestió de l'aigua freàtica

Castells també ha avançat que una de les línies amb què treballaran és en la recerca de subvencions d'administracions superiors per poder gestionar tota l'aigua freàtica que hi ha al subsol de la ciutat i que no es desaprofiti. De fet, el pla de Junts és arribar a reaprofitar 60 milions de litres d'aigua freàtica el 2027, una aigua que es faria servir per a la neteja urbana, per regar l'espai públic i pels equipaments esportius. L'alcalde ha posat com a exemple el pàrquing de l'Hospital, on "es llencen" al clavagueram uns 17 milions de litres d'aigua. Segons Castells, ja hi ha un projecte que ha valorat que s'haurien d'invertir uns 500.000 euros per posar els mecanismes necessaris per canalitzar i recuperar aquesta aigua.

Indicadors econòmics "en verd"

En l'entrevista, Castells també ha celebrat que, després d'uns anys "molt complicats" a nivell econòmic, l'Ajuntament ja té "tots els indicadors economicofinancers en verd". "Quan vam entrar tots els semàfors estaven en vermell i, en canvi, ara estan tots verds", ha celebrat. "La ciutadania ha valorat que no hem estirat més el braç que la màniga", ha apuntat Castells, tot afegint que en el proper mandat seguiran la mateixa estratègia: "Som garants que a l'Ajuntament no es faran bogeries". Castells ha recordat que han passat d'un endeutament del 109% el 2010 al 62% actual.