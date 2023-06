Aquest divendres, dia 30 de juny, torna el Certamen de Música Jove a Igualada. El festival, que està impulsat pel departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, va néixer amb la voluntat de donar suport als joves locals, creant un espai per mostrar el seu talent musical al públic i donar-se a conèixer com a artistes amb projecció de futur i ja s’ha consolidat a la ciutat, sumant, enguany, 17 edicions.

Com a novetat, aquesta edició el certamen es trasllada al centre de la ciutat, a la pista de l’Ateneu igualadí, on els joves igualadins gaudiran d’una nit plena de talent i música en un marc emblemàtic com és l’Ateneu Igualadí. El festival començarà a dos quarts d’11 del matí. Al Certamen de Música Jove hi poden participar aquells joves d’ entre 16 i 35 anys de la comarca de l’Anoia.En aquesta edició es compta amb quatre formacions amb Carlota Cos, Marta Vidal, R&R i Lluna Plena.

El jurat estarà integrat per tres professionals del món de la música qui serà l’encarregat de donar els premis al millor grup musical i el premi a millor solista. Com en les darreres edicions, també hi haurà un premi del jurat popular que dependrà de les votacions del públic que realitzaran a través d’Instagram mentre el jurat professional delibera el veredicte.

Francesc Vallès, membre de la junta de l’Ateneu Igualadí ha explicat que «acollir una activitat d’aquest nivell a l’Ateneu és una satisfacció ja que s’alinea en la voluntat de l’entitat a obrir-se a la ciutat en la celebració del seu 160è aniversari».

Per la seva banda, el nou regidor de Joventut, Josep Maria Carpi, ha destacat la importància del projecte, que, «d’una banda, dona un espai als músics locals on mostrar el seu talent musical i de l’altra fomenta la seva projecció de futur».