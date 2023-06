Zhou Mengxin: «M’encanta la cuina de ‘picar’, la dels petits plats, postres i tapes»

En català un somiatruites és «un visionari», «una persona que s’il·lusiona amb coses impossibles o estranyes». A Igualada, somiatruites és sinònim també de bona cuina gràcies al restaurant dels Andrés. Li pregunto a la Zhou Mengxin si hi ha un equivalent mandarí del terme -ella és nascuda a Yunnan (Xina). Somriu, m’explica que en el seu idioma meng vol dir somiar i que xin equival a estrelles. És a dir, el seu nom és molt somiatruites... A la seva parella, el xef David Andrés, present en la descoberta, se li posen els ulls com plats. «Predestinats»... xiuxiueja.

Conversem al Somiatruites, la Xin hi arriba acompanyada del David i la petita de la família, la Xun, de camí han deixat el gran, el Xan, a l’escola. Ella és d’un poble de Yunnan, província del sud-oest de la Xina, una zona rural i molt humil, amb cuina de bolets i verdures, «la cuina de la mare...», enyora. De petita no tenia vocació culinària, mai va pensar que acabaria sent una xef de prestigi. Recorda, això no obstant, la importància que té la gastronomia a la seva terra, «fer el menjar és un ritual a on s’ajunta molta gent, és molt cultural i comunitari». Quasi per atzar, s’enganxa a la cuina per les postres, «és el primer que em va interessar», i reflexiona al respecte: «A mi m’encanta la cuina de ‘picar’, plats petits com les postres o les tapes». Confessa que hi ha una cosa que li agrada més que cuinar, «menjar». El David fa que sí amb el cap, «menja molt», diu, i ella somriu, tímida. Primer va estudiar turisme, després cuina, i aviat va entrar al restaurant Migas, de Pequín, propietat d’uns catalans. «Hi entro sense saber fer gran cosa», diu, «només postres». La xef del restaurant xinès, especialitzat en cuina espanyola, no entén què hi fa allà i així l’hi fa saber. Però la Xin és molt tossuda i vol provar-ho. Aviat s’adona que li agrada el que fa i que hi té traça; la gent del Migas també ho veu i aposta per ella fins a fer-se imprescindible, i poc temps després es converteix en la subxef del restaurant.

Entre O’Grove i Igualada

Migas l’envia per primer cop a Espanya el 2013, el mateix any en què el David, amb el seu germà l’arquitecte Xavi Andrés, munten el restaurant Somiatruites, ara fa deu anys d’això. Però, fins a caure al Somiatruites, la Xin fa un periple per la cuina espanyola. Un de les primeres destinacions és el Culler de Pau, d’O Grove (Pontevedra). A la Xin se l’il·luminen els ulls quan parla de Galícia. «Em vaig enamorar de Galícia». «Per viure, Igualada», diu, «però Galícia... si em perdo, busqueu-me allà».

El mateix 2013 guanya el primer premi del Concurs Internacional de Tapes, que se celebra a Valladolid, amb la proposta «salmorejo amb ibèric en crocant d’arròs i oli d’oliva». Salivem. En un altre viatge recau a l’Àbac, on coneix el David Andrés, que després es convertirà en la seva parella. L’Andrés exercia llavors de cap de cuina del prestigiós restaurant i s’encarregava dels stagiers. La Xin no té un bon record de la trobada perquè l’igualadí la va fer fora de la cuina per un conflicte relacionat amb la indumentària que duia. Aviat van fer les paus. L’Andrés explica que l’endemà o al cap de dos dies, no ho recorda amb precisió, a l’hora de recollir, «vaig observar com la Xin desplegava un drap i damunt hi posava un a un, delicadament, tots els ganivets». Hi ha molta cultura asiàtica dels ganivets, explica. «Recordo que, fent conya, li vaig dir admirat al cap de carns de l’Àbac, que era el cap de la Xin, m’hi casaré», i un temps després es van casar. Riuen.

El cert és que, bromes a part, el David es va enamorar de la Xin, «però ella no em feia cas», diu ell. Això no obstant, amb el temps, la cosa va canviar. La Xin va retornar al Migas de Pequín per darrer cop, i després va acceptar una oferta per venir a treballar al Somiatruites.

Quan li preguntes què li agrada més de la cuina catalana, respon a l’instant: «Els cargols». Va arribar el 2017 i dos anys després ja era proclamada millor cuinera del 2019 pel Fòrum Gastronòmic de Barcelona, la primera dona cuinera que guanyava el certamen. «No m’ho pensava... Vaig estar contenta», el cert és que ho diu sense donar-li excessiva importància. Com diu el David, «a ella la fa més feliç el pernil que els premis». Va guanyar el premi amb una fusió d’escudella catalana amb ramen xinès. No és una fanàtica de les fusions gastronòmiques, «només si tenen una raó de ser».

Se sent bé a Igualada, tot i que enyora la seva terra. I ara fa temps que no hi viatja. La pandèmia va allargar les distàncies. Els seus pares encara no coneixen els nets. Ara que ja es pot tornar a viatjar, hi volen anar tan aviat com puguin, tot i que la Xun encara és petita. «La pandèmia va ser dura», lamenta la Xin. Ella estava embarassada del seu primer fill, el Xan. De fet, va néixer el gener, poc abans que esclatés tot plegat. Recorda que en una visita a l’hospital d’Igualada, quan encara quasi no se’n parlava, va llegir un cartell que hi deia: «Si has vingut de la Xina, informa per si tens covid». «Covid?, no sabíem què era». La Xin feia dies que deia que en passaria una de grossa, i va passar.