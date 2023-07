Els dos clubs de Vilanova del Camí, el CF Vilanova i el CE Anoia, s’unifiquen i si bé han acabat la temporada sent dos clubs, han començat l’estiu sent un únic club. En aquesta darrera temporada, el CF Vilanova es trobava en un molt bon moment. El seu equip sènior s’ha proclamat campió i ha aconseguit l’ascens a Segona Catalana. Això vol dir, tal com regeix la Federació Catalana de Futbol, que necessitava crear, com a mínim, un equip base per poder competir en aquesta categoria. Per contra, l’Anoia estava vivint un moment de declivi, tan econòmic com dins de les mateixes famílies dels jugadors i jugadores dels equips base, on s’estava creant una divisió i no sabien com podia acabar.

Ha estat, clarament, una fusió que beneficia els dos clubs i també una unificació històrica, doncs han passat anys de negociacions per arribar a aquest acord. S’havia intentat l’any 2010 i el 2013, però en cap de les dues ocasions es va assolir. Aquesta vegada, però, ha estat possible i, tant el president del Club Futbol Vilanova, Carles Fernández, com el president del Club Esportiu Anoia, Toni Maturana, coincideixen en el fet que el procés negociador “ha estat més fàcil del que ens pensàvem”. Segons Maturana “hem estat lluitant per arribar a aquest acord des de l’any 1 que es va fundar l’Anoia, potser en aquell moment les circumstàncies no es donaven idònies”. Es tracta d’un procés complicat, perquè quan s’entren en detalls com els de les camisetes, escuts o altres qüestions, no s’arriba mai a bon port.

Però aquesta vegada s’ha donat la situació. Per què ha estat tan fàcil ara? Maturana creu que bona part ha estat gràcies al canvi de la junta directiva del Vilanova “qui regia fins fa sis anys el Club de Futbol a Vilanova no ens afavoria tampoc arribar a aquest tipus d’acord, ara s’ha adonat que hi ha una altra gent que porta el club I està entusiasmat, engrescada i creiem que estan supercapacitats per tirar-s’ho endavant”.

Els jugadors i jugadores ja no hauran de començar amb uns colors i acabar amb uns altres

El nou projecte esportiu que té la voluntat de millorar les condicions del futbol a la població de Vilanova del Camí, uneix les dues forces dels dos clubs: el potencial del Vilanova i l’experiència i canalla de l’Anoia. Així permetrà que un jugador o jugadora que comenci a la base pugui anar creixent dins del mateix club sense que “ni el club gran hagi de buscar la seva base que no té, ni el que surt de la base, no tenir on emmirallar-se en el mateix club, un equip superior”, explica Carles Fernández. Al final, Vilanova no és un municipi tan gran per tenir dos clubs de futbol i avui dia ja passava, “hi ha molts nanos que juguen al primer equip que han fet molt recorregut, o tot el recorregut, aquí a Vilanova. Començàvem amb uns colors i acabàvem amb uns altres”, afegeix el president Fernández.

La temporada vinent tota aquesta fusió durà el nom de CF Vilanova i tots els membres vestiran aquesta samarreta. Cap dels dos presidents, però, obliden la feina prèvia, l’embranzida i projectes molt concrets del CE Anoia. Han volgut agrair i reconèixer la tasca i la implicació de Jaime Barea, president fins al passat mes de febrer, del CE Anoia, “s’hi ha deixat la pell i, pràcticament la salut”, així com la resta de presidents i juntes directives anteriors “se’ls hi deu un agraïment etern perquè han assegurat la continuïtat del futbol base al municipi”.

El club de futbol inclusiu, Dream Team Anoia, que fins ara estava vinculat al CE Anoia, queda inclòs en aquesta unificació entre clubs. Aquest equip, que va néixer el 2021 de la mà de l’entrenador Raúl Martos i amb la col·laboració de voluntaris, i que vol avançar cap a la integració i la inclusió de persones amb diverses discapacitats funcionals o mentals en el món de l’esport, s’ha constituït com a associació i ha d’estar vinculat a un club i a la FCF per competir. Ara passarà a formar part d’aquesta fusió i estarà vinculat al CF Vilanova. Els dos presidents estan orgullosos que el nou projecte abraci també aquest equip «creiem que és un dels projectes que tot el poble i potser tota la comarca n’està orgullós i, per nosaltres, és un orgull rebre’l».