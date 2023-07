La prudència dels Moixiganguers els porten a no provar el 3 de 9 a Terrassa

Terrassa era una terra propícia perquè Els Moixiganguers provessin el 3 de 9, construcció que la colla de la camisa morada ja havia fet amb anterioritat, però que, ara, després de les restriccions de la pandèmia vol tornar a fer. Era plaça propícia, però el moment no. Els igualadins volen poder tenir una gran pinya per tornar a provar els castells de 9 pisos i, possiblement, aquest suport extraordinari el trobaran més a la seva ciutat que no pas quan surten a fora. De moment, estan construint les bases per fer el 3 de 9 i potser el 4 de 9 amb folre. Si no hi ha un intent previ, per la Festa Major de la ciutat, la segona quinzena d'agost, hi podria haver l'intent. Necessiten unes 240 o 250 persones a la pinya, i aquest diumenge eren uns 200 igualadins.

El divendres al vespre, els Moixiganguers van fer un assaig obert a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada, amb la voluntat de captar més camises morades per anar a Terrassa aquest diumenge, on participaven al costat de CD Terrassa i dels Minyons de Terrassa. A la roda de pilars, van carregar el pilar de 6, i després van completar la seva actuació a la capital egarenca amb una torre de 8 amb folre (o 2 de 8 amb folre), un 3 de 8 i un 4 de 8. Fonts de la colla han mostrat la seva satisfacció pel resultat de les construccions carregades i descarregades. Pràcticament la mateixa solvència que els igualadins tenen en les construccions de 8 pisos, els Minyons la tenen en les torres humanes de 9 pisos, i allà on tenen el límit extra és en les construccions de 10 pisos. Ahir no es van provar. Els minyons van aixecar un 4 de 9 amb folre, una torre de 9 amb folre i manilles i un 3 de 9 amb folre. Mentre que la colla CD Terrassa es va quedar en construccions de 7 pisos.