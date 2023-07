Carles Sala és Organitzador Industrial en una empresa paperera de Capellades, un vessant de l’enginyeria que es fixa en els processos de la indústria. També dissenya aparadors, i altres elements de cara al públic. És dislèxic. Li agrada fer esport, l’any passat va ser campió mundial del seu grup d’edat del Triatló d’Hivern, aquest any d’Europa. Va fer la primària a Mare del Diví Pastor i després va anar a l’Escola Pia. És un home de cau.

Ets més enginyer que artista?

L'enginyeria em dona el menjar i em paga el lloguer i, per contra, la part més artística em dona un «escape creatiu» que no tinc a la feina.

La part creativa no la consideres feina, llavors?

És feina, però no ho considero així: treballo en el meu temps lliure, i decideixo jo quan ho vull fer i quan no. A vegades quan la gent em pregunta on soc, si estic a la fàbrica els dic que estic «a feina de veritat».

Sona malament això treballar al «temps lliure»

M'organitzo bé. L'enginyeria em dona aquesta part metòdica i estructurada en la manera de treballar quan faig coses més creatives. Tot i que realment és de la manera que soc en tots els aspectes de la vida. Puc fer tot el que faig perquè sé prioritzar bé les tasques. Ser enginyer m'aporta rigor.

I quina part artística t'emportes quan treballes d'enginyer?

La creativitat a l'hora de buscar solucions. Sempre tenim problemes amb les màquines, i també les persones. És important tenir solucions creatives quan treballes a una fàbrica.

Et coneixem per fer aparadors de botigues a Igualada.

Vaig començar a la carnisseria de la meva família. La meva mare feia els aparadors, i els vaig passar a fer jo d'una manera natural. Vaig veure que m'agradava i que darrere d'això hi havia un potencial, i que era un servei que podia oferir a la gent. M'agrada molt treballar en clau local, a Igualada.

I no has pensat a fer d'això la teva feina?

Sí. Però no seriosament. La ciutat no té prou comerciants que apostin per aquest tipus de publicitat per a poder-me mantenir. No saben el potencial que té un bon aparador: és un element estructural del negoci, i molts cops amb una campanya s'aconsegueix que el boca-orella d'Igualada parli de tu, m'ha passat amb alguns aparadors que he fet. I és un element diferencial per fer obrir els ulls a la gent i competir amb les grans cadenes. Això s'acaba traduint amb més clients i posicionament de marca de la botiga.

Igualada et queda petita, per tant?

No és això, però sí que noto que molts cops ens emmirallem amb llocs de fora, o de Barcelona. No ens ho creiem. Ens falta ambició com a ciutat. Mai he sentit que hagués d'anar a viure a una ciutat més gran per feina. Estic molt còmode aquí.

No et planteges marxar per anar a una ciutat més gran i poder viure de la part artística?

No. Fins i tot m'agrada no haver de dependre de la meva activitat artística per sobreviure. Això em permet dir que no als encàrrecs que no m'interessen o no em motiven, ja que no m'hi va la feina.

Els clients ens fixem molt en els aparadors?

I tant. Sempre hi havia l'amenaça que el comerç per internet ho faria desaparèixer tot, però no ha estat el cas. Han canviat coses, està clar, ara les botigues presencials han d'oferir un punt més d'experiència. Per això els aparadors són tan importants: hem de poder explicar històries que cridin l'atenció i ens facin aixecar els ulls del mòbil. Tenim molts estímuls al llarg del dia, m’agrada fer projectes que et facin girar el cap pel carrer.

Colors vius, estètica pop... Com definiries el teu estil?

Et diria que és retro, però «agafat amb pinces». M'agrada barrejar elements industrials en les meves creacions. Un bon exemple seria la intervenció que vaig fer a una caixa d'electricitat per l'Electra Festival, l'any passat (la podeu trobar encara sota el Punto Blanco, a la Av. Barcelona). Allà vaig fer servir les cintes de colors que s'utilitzen en la indústria, per tant, estava limitat per uns colors concrets. Quan avui en dia tenim disponibles tots els colors del món. Sento que ara mateix tenim molts recursos i poques idees.

Tens al cap molts projectes oberts. Ja dorms?

No dormo tot el que hauria de dormir.

La teva última creació ha estat la part visual de l'exposició dels 70 anys del Cau.

Sí, molt content d'haver-ne format part. El Cau ha estat molt important per mi, des que era ben petit hi anava (des de Castors), i noto que encara que ara no hi estigui vinculat directament, en certa manera sempre en formaré part.

Quines coses t'has emportat del Cau en el teu dia a dia?

Doncs imagino que moltes, però principalment el cau t'ajuda a créixer com a persona i a relacionar-te amb gent diferent: a treballar en equip, crec que aquests són els valors més importants que m'he endut. Això m'ha permès afrontar situacions laborals de qualsevol tipus.

Quin és el proper projecte on et veurem?

A l'agost tornaré a fer una exposició, aquesta vegada a la Biblioteca i sobre unes bandes de jazz que van existir a la ciutat i van ser conegudes a nivell nacional. És diferent i em motiva bastant aquest projecte, el podreu veure per la festa major.

Els 70 anys de vida escolta en una exposició

El Carles ha estat un dels responsables de plasmar en una exposició els 70 anys de trajectòria de l’Agrupament Escolta i Guia Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà (el Cau), juntament amb altres membres d’una comissió. Aquesta exposició no deixa a ningú indiferent, en part per la posada en escena, obra del Carles, i també per la feina de recerca que hi ha darrere. Hi podreu trobar de tot: una crònica de la primera sortida com a agrupament l’any 52, esquís fabricats pels mateixos infants, cançoners, i moltes i moltes fotografies. Quan la visites, l’atenció et va directament a una construcció de colors vius amb els colors de les camises de les diferents unitats de l’agrupament. La exposició és un recorregut, un camí que es fa de forma natural i cronològica al llarg de la història del cau.