Els representants de la Fundació Privada Àuria han presentat al secretari general de Drets Socials de la Generalitat, Oriol Amorós, la necessitat de trobar una solució per a les persones usuàries dels seus centres que es van jubilant. El membres de l'entitat també han apofitat una vista recent de'Amorós (divendres) per exposar-li diferents millores de les instal·lacions de la Fundació, i poder treballar línies d'ajuts de l'administració.

Oriol Amorós, secretari general del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, va visitar les instal·lacions de la Fundació Privada Àuria al costat de gerent de l'entitat, Albert Pinyol; Alícia Marina; adjunta de direcció de la Fundació; Meri Llorach; responsable de Serveis Diürns, Lis Muñoz; responsable d’equip social i jurídic, i Marta Ventura; responsable d’Habitatge.

En la trobada es van explicar les línies d’actuació i els eixos principals de treball de la Fundació, fent especial èmfasi en els reptes de futur de la mateixa Fundació i, sobretot, als reptes de futur per a les persones amb discapacitat al territori de l’Anoia. Ambdues parts, van destacar la importància per tractar les àrees dels serveis diürns i d’orientació laboral, a causa de la previsió de noves demandes que s’hauran d’afrontar en els pròxims anys. A més a més, per part de l’entitat, també es va posar sobre la taula una reivindicació del sector com és la necessitat d’explorar un Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) “Social” per dotar de recursos i donar resposta a les persones usuàries d’aquest servei que es troben en edat de jubilació.

Des de la Fundació, també es va fer palesa la importància del Centre Josep Orgué, per a la promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal. Aquest espai, que assessora les persones en situació de dependència i les seves famílies, professionals i entitats de manera oberta i gratuïta, forma part de la Xarxa Catalana per l’Autonomia Personal i Prevenció de la

Dependència, adscrit al Departament d’Ocupació, Benestar i Família. Actualment, compte amb un Banc d’Ajudes Tècniques de gran implantació al territori i que requereix més espai i recursos per desenvolupar la seva tasca i donar un servei adequat i necessari a les persones usuàries.

En el transcurs de la visita, el secretari general va poder conèixer i conversar amb les persones participants en el centre i copsar de primera mà els principals espais del recinte, com la terrassa, la zona de llars, els tallers amb noves tecnologies i realitat virtual o la sala d’estimulació bassal. També es va fer arribar al senyor Amorós, la necessitat i voluntat per part d’Àuria de millorar alguns dels espais a hores d’ara disponibles per oferir nous serveis a les persones ateses.Nota de premsa 3 de juliol de 2023