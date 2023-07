"Aquí treballem la pau des de la guerra, per agafar-ne consciència”, diu el director de CatPatrimoni, Pere Tardà, a la quinzena de nois i noies que vinguts de Tàrrega participen des d’avui en un camp de treball al Memorial de l’Exèrcit Popular de Pujalt, organitzat per la Generalitat a través de Quàlia. En els pròxims quinze dies excavaran una latrina, eixamplaran l’entrada d’un nou refugi descobert l’any passat i recuperaran tres tendes rodones més, sota la direcció de l’arqueòloga Núria Cabañas.

Abans d’agafar els pics i les pales amb què començaran a excavar la latrina, Tardà explica al grup de treball el valor que té aquest espai i què esperen trobar-hi. L’any passat, un altre camp de treball va excavar fins a 1,5 m de fondària. Encara han de baixar força més, fins a arribar per sota del refugi que hi ha uns metres més enllà, “les construïen així per evitar les filtracions”, explica Cabañas. Calculen que hauran de baixar un metre i mig més, encara.

A més de bales, esperen trobar-hi objectes d’ús personal. “Les guerres no deixen de ser històries humanes”, els diu Tardà. És el que van trobar a les altres dues latrines recuperades anteriorment. Perquè a banda del que els podia caure de manera accidental, les latrines també feien d’abocador de tots aquells objectes que ja no els feien servei. “Els tinters”, posa d’exemple Tardà, “perquè els soldats escrivien cada dia als seus familiars, era la manera de fer-los saber que estaven bé”.

Les altres dues feines que haurà de fer aquest camp de treball format per joves d’entre 14 i 17 anys, és recuperar l’espai que ocupaven tres tendes de campanya i eixamplar l’entrada del que Tardà i Cabañas compten amb què sigui un altre refugi antiaeri. Es tracta d’obrir-lo prou com per entrar-hi, confirmar els indicis, valorar-ne l’abast i trobar la boca de sortida. La feina de recuperació la deixaran per a l’any que ve.

La primavera del 1938, a conseqüència de l’enfonsament del front de l’Aragó, el govern republicà va crear a Pujalt un camp d’entrenament per al XVIII Cos de l’Exèrcit Popular. El Memorial són les instal·lacions museïtzades d’aquella base d’instrucció. Hi havia barracots, latrines, refugis i defenses antiaèries, tendes de campanya, habitatges, cuines, una zona esportiva amb camps de futbol, pista d’atletisme, pista americana i dutxes, rentadors i un camp de tir. Tenia una capacitat per a uns 1.200 soldats. Tot i que no es coneix la xifra exacta, es calcula que hi van passar entre 8.000 i 10.000 reclutes.

Des de l’any 2003, el Memorial de l’Exèrcit Popular ha anat ampliant-se gràcies a la feina que hi han fet els camps de treball. N’hi ha hagut d’internacionals, com uns integrats per estudiants d’història russos i polonesos que hi van acudir encuriosits per la participació dels seus països a la Guerra Civil espanyola. Es va inaugurar l’abril del 2007 i a l’octubre del 2010 s’hi va afegir un Centre d’interpretació. CatPatrimoni compta amb una subvenció anual de 10.000 euros que els atorga la Generalitat i la Diputació de Barcelona.