Les pedres de la torre i de l’església de la Tossa de Montbui, dues de les joies de l’indret, són el testimoni temporal de la paciència que tenen els que vetllen per la preservació d’aquest patrimoni. Una paciència que parteix de l’estima a les edificacions i l’indret i que té com a valor la perseverança per saber que estem davant d’un monument de gran valor històric i arquitectònic, i de llarga tradició.

Actualment, les dues peces arquitectòniques de més valor, la robusta església basilical del primer romànic, del segle X, i la torre de defensa de planta rectangular, de finals del 900, es troben actualment en un molt bon estat. La torre ha tingut una intervenció recent per conservar-la i per fer-la visitable, i està pendent d’un projecte de museïtzació que l’acabarà de posar en valor.

Si alguna cosa li cal al conjunt és trobar la fórmula per poder treure’n una major aprofitament turístic, el que podria ser un punt de partida per millorar també el finançament. Els Amics de la Tossa, que de fet actuen sota el paraigua de la Fundació La Tossa, són un grup d’una quinzena de persones que vetllen per aquest patrimoni, per preservar-lo i per mostrar-lo. Però actualment tot depèn en gran manera del voluntariat.

L’Ajuntament de Montbui hi fa feines de manteniment i de neteja de l’entorn, i és un col·laborador necessari a l’hora de trucar a les portes de l’administració per demanar ajuts i subvencions. La resta depèn d’aquest grup de voluntaris.

Fins abans de la pandèmia, l’espai històric tenia el complement de la restauració, però l’empresa que ho va tenir va veure que no podia sobreviure econòmicament davant les restriccions del covi i ho van deixar estar. Ara, els actuals responsables de la fundació la Tossa voldrien tornar a trobar algú que portés una proposta de bar/restaurant. Perquè tenir una presència física a l’indret donaria vida a un espai que a hores d’ara es manté com un dels principals reclams turístics de la comarca de l’Anoia i es manté com un atractiu i un referent per a la població de l’entorn.

La Tossa de Montbui, a part del valor dels edificis, es també un indret amb una vistes úniques, és un punt per explicar la història dels castells de frontera, és una espai amb una alta presència de fòssils (amb alguna peça de gran valor com una estrella de mar Caliderma atagensis) que ha estat restaurada a l’Institut Crusafont de Sabadell).