La casa-taller ‘El Tiller’ de la Guàrdia Pilosa, a Pujalt, de Labaula Cooperativa, ha estat escollida com un dels 9 projectes arquitectònics finalistes als Premis FAD, els més antics i de més prestigi a Espanya. El jurat, que canvia anualment, n’ha destacat “la implantació en un terreny molt complicat” i “l’enorme qualitat en l’execució constructiva i la creació d’espais confortables i dinàmics”.

Per a l’arquitecte de Labaula Cooperativa, Bernat Hernández, que el projecte, iniciat l’any 2016 i conclòs l’any 2021 amb una pandèmia pel mig, “hagi arribat a ser finalista, ja és un èxit”. El Tiller va passar una primera selecció de més de 400 projectes presentats, dels quals se’n va fer una primera tria de 20, de la qual n’han sortit els 9 finalistes.

Hernández explica que van decidir presentar-se als premis FAD per dues raons. La primera és “la singularitat del projecte, del lloc i l’oportunitat, en un poble que havia estat en procés d’abandó però amb una identitat molt marcada. Ens va semblar que valia la pena posar-ho de manifest”, ha dit.

La segona raó és per fer “un reconeixement a la valentia de la família perquè a la seva edat —han estat avis durant els anys que ha durat el procés constructiu—, no és habitual fer un esforç així, un canvi per al repòs”. Els propietaris de l’habitatge són l’Oriol Vallvé Till i la Maria Josep De Sama. La família Vallvé, els pares de l’Oriol, van ser de les primeres a comprar i restaurar cases de la Guàrdia Pilosa, poble que va quedar deshabitat a finals dels anys seixanta.

Expliquen que, “de primer volíem fer una casa i un taller —en Till és lutier aficionat— i un hort. No la vam pensar per viure-hi perquè ja teníem Cal Pau i no ens havíem plantejat de deixar Barcelona, però ens vam anar engrescant i, al final, ho vam convertir en el nostre darrer projecte de vida”. Tots dos estan jubilats hi ara hi viuen de manera permanent. Al Tiller, nom que juga amb Till i taller, s’hi estan des de l’1 de gener del 2022.

La dificultat d’integrar l’habitatge “en un terreny molt complicat” que destaca el jurat dels FAD fa referència tant al desnivell de 8 metres com als condicionants de “les preexistències”, el talús de l’era de la Rectoria que queda al damunt mateix i que fa la funció de plaça Major del poble, i les cases veïnes. Es tractava de construir en un forat en forma de triangle. Per això, en Till, que a més d’aficionat a restaurar instruments musicals també té facilitat per als jocs de paraules, afirma que la casa “no es mesura per metres quadrats, sinó per metres triangulars”.

Per a Hernández i l’equip d’arquitectes de Labaula, el repte era, pel vessant nord, “mantenir l’era com a plaça i mirador del poble, per això havíem de respectar l’alçada” i, pel vessant sud, “fer que sembli més baixa del que realment és i integrar-la amb les cases que té a l’entorn”. En aquest aspecte, els materials que s’han usat hi tenen un paper fonamental. El formigó serveix per contenir la terra del talús de l’era, mentre que la fusta, “material noble i amb poca petjada ecològica, anirà envellint amb el poble”, explica Hernández.

El premi FAD d’arquitectura es fallarà a l’octubre, i aleshores se sabrà si la Guàrdia Pilosa té una casa premiada.