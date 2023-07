Un plàcid vol de cloenda, ja fora de la competició esportiva, ha tancat aquest matí de diumenge la 27ena edició de l'European Balloon Festival, que des de dijous ha reunit a Igualada una quarantena de globus aerostàtics d'arreu del món.

El plat fort del festival va tenir lloc la nit de dissabte, amb la tradicional encesa nocturna de globus Night Glow que per primera vegada va comptar amb un espectacle de drons, i es va tancar amb un concert de Triquell. Una atractiva oferta lúdica que va aplegar al Parc Central més públic que mai. L'organització calcula que aquest dissabte van assistir al Night Glow prop de 35.000 persones d'arreu del país, un públic molt familiar i disposat a passar una bona vetllada a l'aire lliure. L'espectacle de drons, ideat per l'empresa Flock Drone Art i patrocinat per Ultramagic, va dibuixar al cel nombrosos globus en tres dimensions, sincronitzant moviment, música i color per repassar els quaranta anys d'existència de l'empresa Ultramagic i la relació d'Igualada amb els globus aerostàtics.

En aquesta edició, les condicions meteorològiques han permès que, des de dijous fins diumenge, es poguessin enlairar tots els vols programats exceptuant el de dijous a la tarda. Els igualadins han pogut gaudir del vol simultani de globus més gran de l'Estat espanyol i del sud d'Europa que ha deixat imatges de postal amb globus vinguts d'Estats Units, Índia, Tunísia, Dubai, Turquia, Àustria, Anglaterra, Luxemburg o Mónaco, a més dels catalans i estatals. En la majoria de vols, els globus han pogut sobrevolar la ciutat i pilots i passatgers han saludat de ben a prop els veïns més matiners que contemplaven l'espectacle des de balcons i terrats.

Des que dijous es va iniciar la competició, els quaranta pilots participants han hagut d'anar realitzant diverses proves de vol, com la llebre o la diana, canviant de direcció i d'altitud, i aconseguir punts per a la classificació final. El pilot guanyador de la competició esportiva ha estat el jove igualadí Nel Rodríguez, de l'equip Camins de Vent. El segon premi se l'ha endut el pilot Pep Reig, de l'equip Globus Kon-Tiki, i el tercer premiat ha estat Carles Figueras, de l'equip Ultramagic.

L'organització fa un molt bon balanç de l'edició d'enguany, que ha comptat amb molta participació ciutadana tant al camp de vol com també en les activitats lúdiques i culturals programades durant tota la setmana dins de les teles de globus reciclades batejades com "iglús de vent". També es valora molt positivament l'impacte que ha tingut el llançament de la nova cistella vista "romàntica" fabricada per Ultramagic que dijous es va estrenar enlairant-se amb un globus en forma de cor davant d'una vintena de periodistes de mitjans de comunicació nacionals i internacionals.