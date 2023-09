Poble Actiu ha reclamat a la resta de forces de l’oposició a l’Ajuntament d’Igualada unir forces per forçar la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a Igualada. La formació ho va fer saber ahir, en una roda de premsa que es va celebrar a la plaça de l’Ajuntament i també van fer saber que han enviat una carta als grups municipals d’ERC i Igualada Som-hi instant-los a no inciar la negociació dels pressupostos de l’any 2024 si no hi ha revisió urbanística.

El rema de la redacció d’un nou POUM va estar sobre la taula en la majoria de campanyes electorals en les passades eleccions, concretament en les de les tres formacions que formen ara l’oposició. En aquest sentit, Poble Actiu ha recordat que tant la seva formació com ERC i Igualada Som-hi també van reivindicar el nou POUM en els seus programes “la redacció d’aquest nou pla és fonamental, urgent i necessària per a la la planificació urbanística i el desenvolupament de la nostra ciutat a llarg termini” i que les tres forces han de forçar aquest repte.

En els programes electorals dels tres grups que ara formen l’oposició hi havia punts de coincidència com: la creació d’un nou ViuB3 per a persones majors de 60 anys, la preocupació per trobar un nou espai per a l’escola bressol El Rusc, la gestió pública de l’aigua, el desenvolupament de polítiques participatives, i d’adaptació al canvi climàtic, entre d’altres. Així, el regidor per Poble Actiu a l’Ajuntament d’Igualada, Pau Ortínez, ha afirmat que “els pressupostos que proposarà el govern de Castells no reflectiran adequadament les necessitats i les prioritats de la ciutat”. I és per aquest motiu que la formació municipalista ha instat a les altres forces polítiques de l’oposició per tal que, quan arribi el moment de la negociació, no votin a favor d’aquests pressupostos a no ser que incloguin una partida específica i suficient per a la redacció del POUM.

La regidora Elisabet Farrés ha afegit que «Entenem que tant ERC com Igualada Som-hi s’haurien de sumar sense cap problema a aquesta mesura, ja que també han fet pública la inquietud compartida per a la renovació urgent del POUM. Després cada partit pot afegir les condicions que vulgui per negociar amb el govern, però demanem que aquesta sigui indispensable».