El nou curs del Campus Universitari Igualada-UdL ha arrencat aquest dimarts amb totes les places de primer curs plenes. El curs 2023-24 compta amb un total de 259 alumnes nous, que han participat en la Jornada d’Acollida que la Universitat organitza cada any per donar la benvinguda als nous estudiants. Els cursos superiors tenen una incorporació progressiva. Tal com va explicar Regió7, els alumnes de ciències de la salut no han pogut iniciar el curs al nou edifici del Passeig Verdaguer, com estava previst, per problemes en el servei del mobiliari per equipar aules i biblioteca.

Al Campus Universitari Igualada-UdL actualment s'hi imparteixen 9 titulacions entre graus, dobles graus i màsters. En l’àmbit de les enginyeries, el Campus d’Igualada ofereix el grau en Enginyeria Informàtica, el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística – és l’única universitat pública catalana on es pot cursar –; el grau en Enginyeria Química; i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa en la seva especialitat. Pel que fa a l’àmbit de la salut, la UdL imparteix a Igualada el grau en Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia. A més, en l’àmbit d’economia i empresa, el campus igualadí també ofereix el grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE); i el doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en ADE. En totes les titulacions, els estudiants faran pràctiques acadèmiques externes en empreses, institucions o entitats, que els facilitarà la inserció laboral. El Campus d’Igualada també ofereix la possibilitat d’obtenir dobles titulacions internacionals amb les universitats Facens de Brasil i Novia UAS de Finlàndia. Acollida dels alumnes del nou curs Aquest dimarts s’ha celebrat la Jornada d’Acollida a l’alumnat de nou accés. Al matí s’ha donat la benvinguda a l’Ateneu Igualadí als nous alumnes de primer curs del grau en Infermeria i del doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia. Durant el matí al Pla de la Massa s’han rebut els nous estudiants dels graus en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Química, Enginyeria en Organització Industrial i Logística i el doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d’Empreses. A la tarda, ha estat el torn dels nous estudiants del grau en Administració i Direcció d’Empreses, que també han estat rebuts a les instal·lacions del Pla de la Massa. Després de la benvinguda, els equips directius de les facultats i escoles de la UdL que imparteixen titulacions al Campus d’Igualada han presentat els plans d’estudis i els diversos serveis de què disposen els alumnes, i tots plegats han fet una visita a les instal·lacions del campus igualadí.