Igualada ha tancat aquest 2023 sense sobrepassar cap dia el consum de la dotació permesa d’aigua establerta per l’Agència Catalana de l’Aigua davant l’episodi de sequera que viu el país des de fa mesos (actualment 210 litres d'aigua per persona i dia). Aquesta dotació fa referència a l'aigua que té disponible el municipi per distribuir als seus habitants, serveis, empreses, etc. En concret, aquest passat any, la ciutat d’Igualada ha consumit un 16% menys de mitjana de la dotació assignada.

Miquel Vives, regidor de l’Ajuntament d’Igualada, pren el compromís tot i aquestes dades, Igualada seguirà fent els deures per tal d’economitzar i realitzar un bon ús de l’aigua. Vives ha destacat alguns aspectes claus que ho permeten com ara el fet que la ciutat disposi d’una xarxa de distribució amb pèrdues mínimes. Una situació que no és així en molts d’altres municipis que perden part de l’aigua per fuites i canonades en mal estat. A Igualada, aquest bon indicador és fruit de la bona tasca de manteniment i de control per part d’Ajuntament i Aigua de Rigat. A banda l’aposta pels sistemes de reg gota a gota, la introducció de plantes amb molt poca necessitat d’aigua i el rec amb aigua freàtica permeten mantenir una ciutat verda amb l’ús racional de l’aigua. L’Ajuntament dona així ús a l’aigua freàtica, una aigua no potable que, d’una altra forma, aniria al clavegueram. Cal destacar també la connexió l’any 2020 al que popularment es coneix com a aigua de la Llosa del Cavall i que, de fet, és una connexió a aigua d'Aigües Ter Llobregat, que tant pot arribar de la Llosa del Cavall com de la planta d'Abrera. Aquesta connexió dota a la ciutat de dues fonts de subministrament d’aigua (aqüífer de Capellades i ATL) que de forma combinada han evitat que Igualada i municipis del voltant tinguin importants restriccions. A més, Vives, ha remarcat i agraït també la important conscienciació dels igualadins davant d’aquesta situació i la informació que s’ha anat donant des de les institucions per tal de ser conscients del bé escàs que és l’aigua.