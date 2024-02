L'astronauta Pedro Duque participa aquest dissabte, de manera virtual, en una jornada sobre l'espai que organitza l’Escola Gabriel Castellà, d'Igualada. El centre impulsa aquesta jornada oberta a tothom per descobrir la ciència que amaga l’univers amb diversos tallers i un planetari. La matinal és oberta a tothom i es dedica a conèixer l’espai i la ciència que s’amaga darrere de l’univers. Està emmarcada dins del programa Aliança Magnet.

Un dels principals atractius de la jornada serà la participació de l’astronauta Pedro Duque, que serà de forma telemàtica a la trobada per presentar el seu nou llibre “Viajes espaciales”. L’astronauta i president d’Hispasat farà una videotrucada de 11.00 a 11.30 h on conversarà amb totes les persones que vulguin fer-li preguntes.

Durant tot el matí, de 10.30 a 13.30 h hi haurà activitats obertes a totes les famílies d’Igualada, un Planetari mòbil per aprendre astronomia sense moure’s d’Igualada així com la visita al Lab 2-6, un espai de ciència amb propostes sobre el moviment, el magnetisme o l’equilibri. També es durà a terme un taller d’observació solar amb telescopis i activitats científiques dinamitzades per l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC).

La ciència és un dels motors de canvi i progrés i les primeres edats són el punt d’inici per aconseguir que les persones aprenguin a pensar científicament. En aquest context, l’Escola Gabriel Castellà organitza un matí d’activitats i propostes per despertar l’interès pel món científic dels infants d’Igualada.

La creació del Lab 2-6 s’emmarca i reforça el projecte pedagògic de l’Escola Gabriel Castellà i Raich, que focalitza els aprenentatges a través de l’eix científic, a partir del treball de tallers i ambients científics i el treball globalitzat. Per a treballar la ciència, el centre educatiu compta l’expertesa l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC), amb qui formen aliança magnet des del curs 2021-22.

"Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” és un programa que involucra centres educatius i institucions de referència en projectes educatius innovadors i de qualitat. L’objectiu és acompanyar els centres educatius en el desenvolupament de projectes portats a terme en aliança amb una institució d’excel·lència.

Magnet és un programa impulsat conjuntament pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bofill i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb ajuntaments, com és el cas d’Igualada. El programa Magnet aplega 41 centres educatius amb un total de 12.146 alumnes i 2.250 docents de 24 municipis de tot Catalunya.