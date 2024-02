Sis municipis de l'Anoia i el Baix Nord consumeixen més dels 200 litres per habitant i dia que permet la fase d'emergència per sequera Segons les dades de l'ACA del desembre, Collbató, el Bruc, Sant Esteve Sesrovires, Hostalets de Pierola, Masquefa i Esparreguera han de reduir el consum d'aigua per complir amb el nou límit establert