L'Ajuntament d'Igualada ha cedit uns terrenys al departament d'Interior perquè situï en aquesta ciutat la nova Àrea Regional de la Catalunya Central del cos d'Agents Rurals. Aquesta seu dels Agents Rurals de la Catalunya central també prestarà serveis al Penedès. El cos mantindrà oberta la seu actual a Vic, segons que han explicat fonts del departament d'Interior. El mapa de distribució d'efectius i edificis dels Agents rurals no s'avindrà amb la definició regional que impulsa la mateixa Generalitat. La desavinença entre el desplegament dels Agents Rurals i el mapa administratiu és més evident quan, per exemple, en els darrers dies s'ha reestructurat el sistema del departament de Salut adaptant la complexa organització a la nova realitat de la regió Penedès, quan aquest divendres la consellera d'Educació, Anna Simó, presenta els serveis territorials d'Educació del Penedès, als quals està adscrita l'Anoia, i quan els alcaldes del Penedès reclamen, també aquest divendres, que els Mossos d'Esquadra s'adaptin a la seva nova realitat territorial.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, acompanyat de l’alcalde d’Igualada Marc Castells, la directora general dels Agents Rurals, Elisenda Pérez Esteve, l’inspector en cap del Cos d’Agents Rurals, el moianès Josep Antoni Mur Allué, ha visitat aquest migdia el terreny que l’Ajuntament ha cedit a la Generalitat per tal que hi ubiqui la nova Àrea Regional de la Catalunya Central i Àrea Bàsica de l’Anoia dels Agents Rurals. La parcel·la, situada entre els carrers de Miquel Jordana i Puig i Joan Solà i Surís es troba al barri del Pla de la Masa, al costat de la seu central del Campus de la Universitat de Lleida (UdL), i té una superfície total de 3000 m2.

La visita ha servit per explicar com serà aquest nou edifici que tindrà capacitat per a 30 agents rurals i per 14 vehicles. Aquesta nova àrea serà la primera construcció prevista en el Pla de Bases del Cos d’Agents Rurals. Aquest Pla, de recent creació, preveu una renovació de bona part de les seus de treball del Cos d’Agents Rurals a tota Catalunya amb l’objectiu d’adaptar-se a l’actual increment d’efectius del Cos. Igualada marcarà el model d'oficina per a la renovació de les instal·lacions a tot el territori.

El conseller Ignasi Elena ha destacat la tasca dels Agents Rurals, "una feina constant, exigent i que a vegades passa desapercebuda". A més, ha anunciat que des d’Interior “s’ha apostat per renovar la flota de vehicles, incorporar nous agents i fer més gran i fort aquest cos que treballa per la preservació del medi natural”.

Elena ha detallat que està previst que les obres de la nova seu durin un any i puguin començar a principis de l’any vinent, 2025.

El Pla de Bases del Cos d’Agents Rurals millora els edificis del Cos pel que fa a la seva visibilitat i identificació en el paisatge i l’entorn amb l’objectiu és apropar els serveis del Cos d’Agents Rurals a la ciutadania i els col·lectius amb els quals treballa estretament a cada territori.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, s’ha mostrat molt satisfet d’acollir la infraestructura organitzativa del cos d’Agents Rurals de la Catalunya Central ja que "amb aquest nou equipament la ciutat i la comarca guanyem un actiu important en la protecció del nostre entorn". La protecció del medi ambient és també, ha explicat “un dels puntals de l’acció del Govern municipal, apostem per una Igualada més verda i més blava i en aquest sentit tenir la seu dels Agents Rurals i una nova Aula de Natura oberta a tothom ens suma i fa més gran aquest projecte de ciutat”.

Finalment, Castells ha destacat, també, que amb aquesta nova Àrea dels Agents Rurals a la ciutat "Igualada exerceix la seva capitalitat, aproximant a la nostra ciutat i comarca, serveis que fins ara eren fora, com hem fet en els darrers anys portant a Igualada l’Oficina de Treball de l’Anoia, i les Delegacions de Salut i de Territori de la Regió del Penedès".

Una “Aula Natura” amb la reproducció d’un bosc mediterrani

L’acord que ha tancat l’Ajuntament d’Igualada amb la Generalitat també comporta que part d’aquesta parcel·la aculli una zona d’“Aula Natura” oberta a la ciutadania. Aquesta aula estarà destinada a l’educació mediambiental i a l’adquisició de valors respecte al medi natural per a tothom.

Estarà dividida en dues zones, una zona d’aules per dur a terme xerrades i activitats educatives a nens i adults i una zona on es reproduirà un bosc mediterrani en el que els alumnes podran posar en pràctica els coneixements i descobrir la vegetació autòctona.

Actualment, la direcció general d’Agents Rurals està formada per 500 Agents Rurals, 41 persones operadores de control i 40 persones que desenvolupen tasques administratives i tècniques de suport. Elena ha posat de relleu l’increment de personal que hi ha hagut en els darrers mesos al cos i també la inversió que s’ha fet en la flota de vehicles. "Durant massa temps el cos d’Agents Rurals ha estat sense inversions i sense entrada de nous agents", ha lamentat Elena.

El mes de novembre s'han incorporat 55 nous agents de la primera promoció després d’un període d’11 anys sense convocatòries. Segons explica Interior, actualment estan en marxa 3 convocatòries més, que suposaran la incorporació de 235 agents i 35 sotsinspectors. L’objectiu és arribar en un “breu període de temps” als 800 efectius que estableix el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals.