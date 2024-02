El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta) proposa crear una línia de bus que connecti Igualada, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú un cop ja han acabat les obres de reforma de la carretera C-15. En el darrer ple del mes de gener tots els partits de l’Ajuntament hi van donar suport i es va aprovat per unanimitat.

El cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha avançat que “reclamem a la Generalitat que compleixi la seva promesa de connectar Igualada, Vilafranca i Vilanova amb una línia d’autobús. En aquests moments no hi ha cap servei d’autobús que connecti les tres capitals i sabem que hi ha demanda, com per exemple, per part dels estudiants que cursen els seus estudis a Vilanova i la Geltrú, però sobretot sabem que es podria generar molta més demanda i establir moltes més relacions amb Vilafranca i Vilanova, dues ciutats que tenim a prop i amb una carretera renovada però amb les quals ara no hi ha un servei eficient d’autobús”.

Igualada Som-hi recorda que la Generalitat va prometre la línia Igualada -Vilafranca - Vilanova i la Geltrú per a l’any 2019, però no es va fer realitat i la va tornar a prometre per al 2023, però no s'ha fet. L'acord del ple vol incidir en n calendari quan es posarà en marxa aquesta línia.

Per a fer més força, la moció presentada per Igualada Som-hi també serà presentada pels grups del PSC als ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. De fet, Cuadras es va reunir fa dues setmanes amb l’alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, on van acordar impulsar aquest acord, així com també n’ha parlat amb l’alcalde de Vilafranca Francisco Romero: “Volem que aquesta reclamació tingui la màxima força davant la Generalitat i per això hem lluitat perquè l’acord que hem aprovat al Ple d’Igualada sigui útil i s’extengui també als ajuntaments de Vilanova i Vilafranca”, ha afirmat Jordi Cuadras.

Una única línia de bus Vilanova-Girona per Igualada

A més de demanar la creació de la línia promesa d’Igualada, Vilafranca i Vilanova, el cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada també ha reclamat que la Generalitat unifiqui totes les línies d’autobús que donen servei a l’Eix Diagonal i a l’Eix Transversal per poder acabar creant una sola línia que porti de Vilanova i la Geltrú a Girona, tot passant per Vilafranca, Igualada, Manresa i Vic. En aquests moments hi ha una línia d’Igualada a Manresa, una altra de Manresa - Vic - Girona i si es fa la proposta d’Igualada - Vilafranca - Vilanova, serien tres les línies que divideixen el recorregut.

Jordi Cuadras avança que “el futur ha d’anar cap a unificar totes les línies que ara donen servei per separar en una de sola que permeti vertebrar totes les capitals de l’interior de Catalunya, és un repte que demanem a la Generalitat que tingui sobre de la taula per quan caduquin les diferents concessions actuals i aprofitant la connexió per carretera que enllaça totes aquestes capitals interiors”.