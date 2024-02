Ara fa 140 anys Igualada estrenava el seu edifici consistorial i l’Ajuntament ha celebrat, aquest dijous, un acte per commemorar aquest aniversari. Una cinquantena de persones van omplir la sala de plens per escoltar una conferència de l’arquitecte Carles Crespo, qui ha estat l’arquitecte municipal d'Igualada del 1987 al 2023 i va ser el responsable de la darrera remodelació. A l'acte hi van assistir la majoria dels regidors del govern municipal.

Crespo va fer un repàs d’aquests 140 anys d’història. La casa de la ciutat, que llueix a la plaça de l’Ajuntament, va ser construïda en un terreny cedit a la ciutat per la família Franquesa i el seu arquitecte va ser Antoni Rovira i Trias. En un inici la construcció d’aquest havia de costar unes 60.000 pessetes de l’època i molts igualadins van implicar-se en el finançament del projecte fins que per Sant Joan de l’any 1883 es va inaugurar. Crespo va repassar, també, les reformes fetes i els moments històrics. L’arquitecte municipal, que ha estat autor i director del projecte de reforma i ampliació de la casa consistorial d'Igualada, també va explicar als assistents les diverses modificacions que l’interior de l'edifici ha sofert per tal d'adaptar-lo a les necessitats de la gestió municipal. L'última reforma i ampliació es va fer entre el 2005 i el 2007. Un cop finalitzada la conferència, es va inaugurar, a l’espai “Igualadiníssim”, a l'entrada de l'Ajuntament, una exposició de fotos antigues. En aquesta ocasió, amb motiu del gairebé segle i mig d’història, ha estat dedicat a l’edifici consistorial amb imatges que repassen la vida d’aquest edifici i la seva evolució.