Un total de 25 municipis catalans hauran de redactar pròximament els seus plans municipals per emergències radiològiques o químiques amb motiu dels canvis en el Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT) i en el Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).

Concretament, es tracta de 9 municipis obligats a redactar el pla d’emergències municipal per risc radiològic, entre els quals es troben Igualada, Òdena i Vilanova del Camí; i 16 municipis obligats a fer el pla per emergències químiques, entre els quals hi ha Castellví de Rosanes i Sant Esteve Sesrovires.

Davant aquests canvis, el Servei d’Implantació i el Servei de Gestió del Risc i Planificació de la DGPC han organitzat aquest dimarts una sessió telemàtica informativa als nous municipis obligats i recomanats a fer els plans d’emergències municipals per risc radiològic i per risc químic.

Pel que fa al RADCAT, s’ha explicat què és el risc radiològic, les instal·lacions amb matèries radioactives i les seves categories, els escenaris que implicarien situacions de risc, els criteris d’activació del pla d’emergències i les seves fases, les mesures d’autoprotecció i les accions a prendre per part dels municipis.

Quant al PLASEQCAT, la sessió s’ha centrat a explicar què és el risc químic, els tipus d’accidents previstos, les zones d’intervenció i alerta, els criteris d’activació del pla i les seves fases, les sirenes d’avís a la població per risc químic, les accions a prendre per part dels municipis, les mesures d’autoprotecció per a la ciutadania, així com l’elaboració de materials de sensibilització i de difusió.

A Catalunya hi ha un total de 238 instal·lacions de risc radiològic que fan que 65 municipis estiguin obligats a elaborar pla d’emergències municipals per risc radiològic i 35 recomanats.

En el cas del RADCAT, els nous municipis obligats i recomanats ho estan pel fet de tenir al seu terme municipal noves instal·lacions radioactives autoritzades o bé al municipi o properes instal·lacions del sector de valorització de metalls.

Pel que fa al risc químic, a Catalunya hi ha 127 establiments que es troben dins l’abast del PLASEQCAT (65 establiments de nivell SEVESO superior; 50 establiments de nivell inferior; 7 establiments d'explosius o pirotècnia de nivell II; 2 establiments d'explosius o pirotècnia de nivell I i 3 establiments que corresponen a estacions de ferrocarril de MMPP).

A més, hi ha 88 municipis que estan obligats a elaborar pla d’emergències municipals per risc químic, en l’àmbit del PLASEQCAT, i 41 tenen la recomanació d’elaborar-lo.