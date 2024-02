El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta) denuncia que Junts improvisa amb la reforma del mercat i que està jugant amb els paradistes del mercat de la Masuca. El govern municipal va anunciar la setmana passada que desestimava el projecte de reforma integral que hi havia sobre la taula, amb una inversió de 12 milions d'euros i que es decantava per fer una reforma exclusiva de la zona de venda que podria tenir una despesa d'uns 5 milions. Això sí, cal fer una nova tramitació administrativa i nous projectes.

El regidor Jordi Cuadras (Igualada Som-hi) exposa que "després de l’anunci del govern de la ciutat de canviar de projecte quan ja es portava quatre anys treballant i tornar a començar de zero tot el procés, el govern està fent perdre el temps als paradistes i estan provocant que el mercat cada vegada tingui menys negocis que vulguin continuar".

El cap de l’oposició de l’Ajuntament, explica que “lamentem la improvisació del govern de Junts amb el projecte del Mercat. La incapacitat del govern és absoluta i manifesta i qui ho paga són els paradistes i Igualada, que veu com el seu mercat cada vegada es fa més petit i sense projectar-se al futur. És l’exemple de la manca de rigor, planificació i voluntat que hi ha amb aquest projecte per part del govern de Marc Castells. Junts ja va prometre que faria la reforma del Mercat fa 10 anys i el darrer projecte que havia presentat havia de ser una realitat aquest 2024. Ara ens trobem amb la sorpresa que tornen a canviar i a començar de zero”.

Cuadras afirma que “és molt greu que es canviï de projecte quan tots els paradistes ja havien dit si continuaven o no segons un altre projecte. Junts ha canviat les regles del joc a mig partit i això no és seriós. Sempre ens quedarà la incògnita de saber si els paradistes que han tancat perquè era inassumible el projecte antic per a ells, ara continuarien amb les noves condicions del nou projecte que es vol engegar. S’ha jugat amb ells i amb els seus diners i això diu molt del poc respecte que el govern de Marc Castells ha mostrat pel mercat i les persones que hi treballen. Recordem, també, com Junts els va obligar a signar la seva continuïtat amb presses poques setmanes abans de les eleccions municipals amb els riscos que això comportava sense tenir un debat serè amb totes les opcions que els diferents partits tenim sobre el mercat”.

El cap de l’oposició de l’Ajuntament lamenta que “és massa recurrent que el govern de Junts incompleixi tots els projectes que obre: el Centre Cívic Nord va acumular 3 anys de retard, el Campus Universitari del Passeig acumularà 1 any de retard i la piscina de les Comes més de tres mesos. Les casualitats existeixen, però creiem que això no és fruit de la casualitat sinó d’una incapacitat per engegar i gestionar els projectes de la ciutat. Demanem responsabilitats i explicacions públiques”.

Igualada Som-hi ja s’ha posat a disposició de l’Associació de Paradistes del Mercat per ajudar en el que faci falta pensant en la viabilitat dels seus negocis i reclama a Junts que faci el nou projecte “amb consens perquè el Mercat esdevingui, per tradició i per innovació, el centre de referència del producte fresc i de proximitat a la nostra ciutat i comarca”.