L’última enquesta de satisfacció del servei de neteja i recollida de deixalles ha atorgat una nota mitjana de 7’41 al servei que realitza l’ajuntament de la ciutat. Es tracta d’una enquesta realitzada per l’empresa externa Psyma a una mostra de més de 300 persones empadronades a la ciutat.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Marcè, ha explicat que l'enquesta ha preguntat valoracions globals dels contenidors com ara la freqüència i horaris d’ús, utilització i valoració de les deixalleries o satisfacció amb el nivell de servei de neteja. Finalment, també s’ha recollit l’opinió sobre aspectes relacionats amb l’incivisme.

Una de les principals dades que el regidor, Jordi Marcè ha volgut destacar ha estat la valoració global dels serveis de neteja i recollida de residus que obté una nota mitjana és un 7,41 sobre 10. Marcé creu que “és una bona valoració amb un servei tan viu i sensible com és la recollida de residus i de neteja. Des del departament es treballa intensament per mantenir un servei de qualitat, ràpid i eficaç, que pugui resoldre de forma eficient aquells problemes del dia a dia que puguin sorgir”.

Pel que fa a contenidors, les persones entrevistades valoren entre 9 i 10 la quantitat de contenidors existent i la distancia a la que els té i més de la meitat considera que la neteja dels contenidors té una valoració notable amb una nota entre un 7 i un 8.

Satisfacció amb les deixalleries

L’enquesta mostra bones dades de satisfacció pel que fa al servei de deixalleria: El 97,4% estan satisfets amb l’atenció rebuda a la deixalleria fixa i el 98,8% de la mòbil. També s’ha incrementat l’ús i el coneixement d’aquests equipaments i serveis. El 56,2% fa ús de la deixalleria fixa i el 31.9% de la mòbil, en aquest cas s’ha incrementat respecte a l’any 2022 que va ser del 18.8%.

El 63.1% creu que s’informa prou bé els aspectes relacionats amb les deixalles i la separació de residus.

Pel que fa, pròpiament, a la valoració de satisfacció del servei de neteja viària, la valoració global del servei és de 7,76 (més del 30% dels enquestats l’han puntuat entre 9 i 10)

HI ha bones valoracions del servei de neteja de pintades amb un 7,12 i també dels serveis especials de neteja en esdeveniments com ara Reis o tres tombs amb la bona valoració per part del 85,6% dels enquestats.

En l’apartat de civisme, els principals actes incívics que s’han detectat són deixalles llençades a terra en els parcs i zones verdes (62%), excrements de gossos (61.9%) i trastos al costat dels contenidors (47,1%) Des de l’Ajuntament, Jordi Marcè, ha remarcat que “seguirem treballant en la línia d’oferir un servei de qualitat, eficient i treballar el vessant formatiu i conscienciador de la població amb campanyes, xerrades i la tasca de les agents cíviques”.

Avançant cap a una Igualada més sostenible

Jordi Marcé ha explicat que aquestes dades serviran per seguir mantenint un servei de neteja i recollida de deixalles qualitat. Alhora són dades que també permetran avançar cap al nou model de recollida de residus que ha de garantir una generació menor de residus així com una taxa més alta de reciclatge. Un canvi que permetrà reduir l’impacte dels residus al nostre entorn i una protecció més alta del planeta.