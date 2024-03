La Bòbila Aguilera de la Pobla de Claramunt és molt més que una simple fàbrica de totxos. És un testimoni viu que ha vist passar els anys i que continua amb resiliència i dedicació en la producció de totxos artesans. Des de l’any 1930, l’empresa es dedica a la producció artesanal de materials de construcció, com ara totxos, rajoles o toves.

El cor d’aquesta empresa familiar es troba a La Pobla de Claramunt i Jordi Aguilera Gassó, besnét del fundador, n’és ara el gerent. Aguilera té 41 anys i actualment ell tot sol s’encarrega d’aquesta bòbila «des de petit ja venia aquí amb el meu pare i, sobretot els estius, en comptes d’anar a la piscina, me’ls passava aquí», recorda Aguilera. No és estrany, doncs, que aquesta infantesa lligada a aquest lloc hagi marcat la seva vida i ara no se’n mogui.

La Bòbila Aguilera es troba rodejat per la natura i la muntanya i tot i que és una estructura modesta, resisteix l’impacte dels anys. De fet, des de la seva construcció la fàbrica mai ha deixat de funcionar. Segons Aguilera, sí que hi va haver un període de canvi de mans en els propietaris, però mai ha deixat d’estar operativa. El túnel original de la bòbila fa quaranta metres de llargada i està preparada per funcionar de forma contínua. Aguilera, però, només n’utilitza una tercera part perquè prefereix produir menys, tot i tenir molta demanda. Ara n’utilitza 18 metres i l’engega i l’apaga en funció de la feina.

La matèria primera que utilitza és l’argila i la terra que treu de la mateixa zona i que guarda en grans munts a prop del forn. Les diferents tonalitats d’argila mostren la diversitat de colors que caracteritzen els totxos produïts en aquesta bòbila. Les peces acabades, disposades amb cura per assecar-se, conformen un gran paisatge artesanal ple de detalls i textures úniques.

La producció artesanal de totxos ha experimentat canvis al llarg dels anys, però la Bòbila Aguilera ha mantingut la seva essència i, tot apunta, que això és un dels motius de l’alta demanda que té.

És un producte cada dia més únic. Tot el seu producte és fet a mà, amb un antic forn Hoffmann de volta catalana i que ja és centenari «aquesta fàbrica té una ànima pròpia i de la manera que treballo aquí fa el resultat sigui únic». El procés manual i artesanal de fabricació dels totxos en aquesta bòbila es converteix en una dansa de moviments precisos i molta concentració.

Aprofundint en el present, Jordi destaca que ha fet tot el contrari que fan la majoria d’empreses «abans veníem tot a magatzems i ara, busco qualitat, tracte directe amb el client i, per tant, he anat reduint la producció per fer productes de més qualitat i més artesà», relata Jordi. La seva aposta per la qualitat i el tracte directe amb els clients l’ha fet guanyar prestigi i clients que aprecien la autenticitat. Mentre La Bòbila Aguilera afronta els vents de la globalització, la seva presència no es limita només al comerç de proximitat. Jordi amb orgull explica que: «venc molt als mercats fora, a Menorca, Galícia, França. Hi ha poca gent que faci el que fem nosaltres, i això ens garanteix una clientela fidel».

Aquesta escena pintoresca, en aparença senzilla, amaga una complexitat que va més enllà de les formes i colors. La bòbila no només representa un lloc de producció, sinó que és un santuari de l’artesania que recorda temps passats. És un testimoni viu que s’aferra a les seves arrels mentre mira cap al futur amb la seva pròpia singularitat i resistència.

Ell ja és la cinquena generació i té molt clar el valor d’aquesta fabricació. «A vegades, normalitzem que les feines manuals o artesanals no es segueixin, però jo trobo que si la família té una empresa i t’agrada mínimament, el normal és continuar», afirma. Jordi explica que «la vida és molt més fàcil que a vegades ens compliquem. A casa meva hi hem passat tots, mon avi, mon pare, mon germà, i al final he quedat sol, però m’agrada molt la feina i me’n sento orgullós».

«L’artesania és un món sacrificat i més, si ets un sol» assegura Aguilera, que apunta que «són moltes hores, però perquè sóc autònom, no té secret». Aguilera té una filla petita i reflexiona que la conciliació familiar, no és un problema «ara està de moda que necessitem hores lliures, però estic segur que si les tinguéssim les dedicaríem a altres coses». «El secret està en les poques hores que tens dedicar-les a la família i a temps de qualitat», afegeix Jordi Alguilera.