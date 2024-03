El fons de solidaritat per pagar el rebut de l'aigua a Igualada ha beneficiat més de 400 famílies en 7 anys

L’Ajuntament d’Igualada i Aigua de Rigat, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals al municipi, han renovat el fons de solidaritat adreçat a finançar el rebut de l’aigua a les persones en situació de vulnerabilitat que no puguin fer-hi front. Aquest serà el vuitè any en què es porta a terme la iniciativa, a la qual s'han destinat 79.000 euros des del 2016, que han servit per pagar 896 rebuts de l’aigua de més de 400 famílies d’Igualada. L’import que es disposa aquest any és de 16.500 euros i servirà per garantir el servei d’aigua a totes les persones del municipi.

El fons de solidaritat és un ajut que aporta la companyia d’aigua i comporta l’exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat d’Aigua de Rigat a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l’informe de risc d’exclusió residencial comunicat pels serveis socials.

La renovació del fons de solidaritat s’ha signat recentment a les oficines d’Aigua de Rigat i ha anat a càrrec de la regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia, i del gerent d’Aigua de Rigat, Francesc Giralt.

De la Iglesia ha destacat la bona col·laboració i predisposició que hi ha per part de la companyia a fer front a aquest tipus de situacions i ha remarcat el paper de l'Ajuntament d'Igualada davant les persones en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica.

Per la seva part, el gerent d’Aigua de Rigat, Francesc Giralt, ha subratllat el compromís social de la companyia: “impulsem el cicle social de l’aigua per garantir el subministrament a totes les persones. És en aquest sentit que, amb aquest fons de solidaritat que renovem, facilitem l’accés a l’aigua a aquelles famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i treballem amb l’Ajuntament d’Igualada per detectar amb rapidesa aquests casos i oferir-los solucions".