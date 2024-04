Ramon Giné: "A la Mostra volem començar a treure etiquetes, no només en les edats sinó també en els gèneres"

Igualada ja ho té tot a punt per arrencar la 35a edició de la Mostra, que se celebrarà entre l'11 i el 14 d'abril i comptarà amb una vuitantena de funcions de 37 companyies. En una entrevista a l'ACN, el director artístic del festival, Ramon Giné, ha dit que enguany s'incrementen els espectacles a la via pública i també hi haurà més programadors i companyies internacionals. Un dels reptes de Giné és que el festival "comenci a treure etiquetes": "Ja no parlem d'espectacles infantils, per a tots els públics o familiars perquè no volem excloure cap públic". Etiquetes que també es volen treure dels gèneres dels espectacles perquè, segons explica, "cada cop les propostes són més multidisciplinàries". La Mostra espera més de 30.000 espectadors.

Les 37 companyies que participen enguany a la Mostra presenten propostes de teatre, dansa, circ i música amb un programa que augmenta l'aposta per l'espai públic com a escenari d'espectacles gratuïts i oberts a tothom. El director artístic del festival, Ramón Giné, ha expressat que "malgrat que sembla que la pandèmia queda lluny, tant sols fa tres anys que els carrers estaven bloquejats i, per això, intentem que el mercat recuperi la inèrcia que tenia abans de la pandèmia". En aquest sentit, ha dit que volen "afavorir" les propostes de carrer: "Volem que el carrer torni a agafar força i es recuperi".

La vessant internacional també agafa força en aquesta 35a edició de la Mostra, tant en les propostes programades com també en els professionals acreditats. En concret, la fira compta amb la presència de tres companyies internacionals: DynamO Théâtre (Quebec), Les Maladroits (França) i Cas Public (Quebec). Pel que fa als professionals, enguany s'ha doblat la presència de programadors de fora de l'Estat passant dels vint als quaranta, provinents de països com la Xina, França, Alemanya, Regne Unit, Romania o Portugal.

Per Giné, la presència de programadors internacionals és un aspecte molt destacat, ja que, segons ha apuntat, les companyies catalanes ja fa anys que exporten els seus espectacles. De fet, ha dit que "hi ha companyies en què el 50% de la seva facturació ja és a l'estranger, en països com França o el nord d'Europa". El director artístic de la Mostra ha dit que el nivell artístic de les companyies catalanes és "molt bo" i assegura que el sector del teatre per a tots els públics és "molt prolífic". Així ho demostren es gairebé 900 sol·licituds de companyies que han rebut enguany per participar al certamen igualadí.

"Volem començar a treure etiquetes"

La Mostra també vol "començar a treure etiquetes", tant pel que fa a la classificació dels espectacles per edats com també per la seva disciplina. Per Giné, les etiquetes cada cop són menys necessàries perquè els espectacles són "interdisciplinaris" i aposten per la "innovació i la contemporaneïtat". "Les companyies cada cop més treballen amb hibridació de gèneres", ha explicat. Pel que fa a les temàtiques que aborden els espectacles que s'han programat a la Mostra són molt àmplies i van des de la identitat, la inclusió, les relacions familiars, la solidaritat, la creativitat o la superació de les adversitats.