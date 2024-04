Un miler de professionals participen a la llotja de la Mostra, que recupera les xifres d'abans de la pandèmia

La Mostra d'Igualada arribarà enguany al miler de professionals acreditats i d'aquests una cinquantena són internacionals -el doble que l'edició del 2023-. Es tracta de programadors provinents de països com el Canadà, la Xina, Suïssa, França, Alemanya o el Regne Unit. Pol Gil, director executiu adjunt de la Mostra, ha dit que estan "molt satisfets" perquè ja s'estan superant les xifres d'abans de la pandèmia. Un any més, la Llotja -ubicada al Museu de la Pell-, es converteix en l'espai relacional de la Mostra i, a banda d'acollir tots els professionals acreditats, també organitza activitats d'interès per al sector com ara una jornada per donar eines i estratègies a l'hora de programar espectacles internacionals a Catalunya.

La Llotja s'ha inaugurat oficialment aquest dijous al migdia amb un brindis que ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. La consellera ha destacat que la Mostra és un dels mercats estratègics del Departament de Cultura i la "fira de referència" de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Garriga ha subratllat que els espectacles infantils i juvenils són "el gran tresor" de les arts escèniques i ha posat de relleu la importància de la fira com a punt de trobada de referència de tots els professionals. Garriga també ha destacat l'aposta del Govern pel festival "malgrat tenir un pressupost prorrogat", amb un increment de l'aportació pública de 40.000 euros respecte l'edició anterior passant de 210.000 a 250.000 euros.

Nodrir les programacions del país

La Llotja és l'epicentre de les activitats adreçades a companyies i programadors per proveir les programacions d'arreu del territori català i facilitar l'accés als circuits estatals i internacionals. L'Aina Baig treballa per l'Ajuntament de Figueres i aquest és el quart any que assisteix a la Mostra amb l'objectiu per trobar propostes per nodrir les programacions dels espais escènics municipals. "En tres dies tinc la possibilitat de veure moltes companyies catalanes i de fora i això és molt important perquè el nostre dia a dia no ens permet fer-ho", expressa.

Aquesta edició de la Mostra també està marcada pel creixement dels professionals internacionals, que han passat d'una vintena a gairebé cinquanta. Un d'ells és Noel Jordan, director artístic de l'Edimburgh International Children Festival i també de la companyia Imaginate. Diu que allò que més li agrada de les companyies catalanes és el "teatre visual" perquè considera que posen un escena històries per a joves amb un estil "molt clar i sofisticat" i tracten temes molt "profunds" d'una manera "molt emocional".

Qui assisteix per primer cop a la Llotja professional de la Mostra és Susana Menezes, directora artística del Teatro Luís de Camoes de Portugal. Assegura que s'ha quedat "sorpresa" per la qualitat de l'organització del festival i diu que el seu repte és trobar "espectacles de qualitat". "Treballar amb nens és una responsabilitat, els estem formant i ho hem de fer amb propostes bones i no dolentes perquè són les referències que els hi estem donant per a la seva construcció cultural", destaca.

Tres dies plens d'activitats professionals

En la jornada d'aquest dijous s'ha organitzat una activitat per donar eines i estratègies per poder programar espectacles internacionals a Catalunya. Es tracta d'un acte organitzat per la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques. Per la seva banda, l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) posarà a disposició dels professionals i empreses que produeixen espectacles teatrals infantils i juvenils diferents eines i recursos en termes de formació, finançament, i assessorament.

La programació professional de divendres començarà amb 'L'apocalipsi de les arts en viu', una activitat coorganitzada amb el col·lectiu l'Última Merda. L'objectiu serà crear un comitè de crisi per fer renéixer un nou teatre per a joves davant de la sobtada i catastròfica desaparició de tots eles equipaments culturals de Catalunya. De la seva banda, l'Institut Ramon Llull, presentarà a les companyies les diferents línies de subvencions en l'àmbit de les arts escèniques.

L'última jornada de la Mostra PRO Catalan Arts se celebrarà dissabte amb la presentació del software ARES, una plataforma de gestió per a companyies d'arts escèniques i les presentacions de projectes artístics vinculats amb l'educació.