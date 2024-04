El PSC de l'Anoia fa la tercera festa de la Rosa a Vilanova del Camí

El PSC Anoia ha escollit Vilanova del Camí per acollir la 3a Festa de la Rosa dels socialistes el proper diumenge 5 de maig. Es tracta d’un acte obert a tots els públics que tindrà lloc durant tot el dia a l’espai de Can Muscons amb diferents activitats, una paella popular i parlaments.

Les activitats de la 3a Festa de la Rosa començaran a les 9h del matí amb la caminada grupal per l’entorn i, simultàniament, tindran lloc les actuacions, tant de balls com musicals. Al migdia, es donarà inici a l’acte polític amb les intervencions de Jordi Riba, candidat del PSC a les eleccions del 12 de maig; Francisco Guisado, primer secretari del PSC Anoia, Noemí Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí; i un convidat encara per confirmar. Posteriorment, tindrà lloc la paella popular per posar el punt i final a la jornada.

La Festa de la Rosa del PSC Anoia està oberta a tothom i les persones que vulguin reservar el seu tiquet per al dinar popular i les activitats podran fer-ho per un preu de 12 euros. El telèfon per fer les reserves és el 93 803 56 62.