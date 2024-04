Igualada reobre l’aparcament de l’entrada de la piscina municipal de Les Comes

Igualada ha reobert l’aparcament de l’entrada de la Piscina Municipal de Les Comes, així com la vorera perimetral de l’entrada a aquest equipament. Fins ara la zona estava tancada per les obres de millora de la vorera, que s’ha refet totalment. Properament es posarà en funcionament la nova il·luminació de la zona d'entrada de la piscina i de l’aparcament, un element fonamental per a la millora de la circulació i per la seguretat. S’han instal·lat nous bàculs de llum que comptaran amb llum de tecnologia LED.

Properament també s’instal·laran els espais d’aparcabicis. De cara a l’estiu està previst que s’asfalti de nou el carrer Carles Riba així com també la zona de l’aparcament de l’entrada de la piscina. Aquestes millores formen part del projecte de millora d ela Piscina de Les Comes i el seu entorn