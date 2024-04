ERC d'Igualada acusa el govern de no complir la llei de transparència

Enric Conill, cap del grup municipal d'Esquerra, a Igualada, assegura que el govern municipal de Marc Castells "incompleix de manera reiterada" la llei de transparència des de fa anys i “alenteix, bloqueja i eternitza les peticions d’informació que fem els grups municipals”, una eina que és “imprescindible” per poder fiscalitzar l’obra de govern”. Els republicans expliquen que “el govern municipal té al·lèrgia a qualsevol petició de transparència i a donar dades de la seva obra de govern” i és per això que “el govern incompleix de manera reiterada els terminis per lliurar la informació i ho alenteix tant com pot per tal de no donar informació que, segons la llei, ha de donar sense excepcions ni limitacions”.

Des d’Esquerra expliquen que “aquest bloqueig sistemàtic de les peticions d’informació són decisions únicament i estrictament polítiques, no tenen cap justificació i es deu a la manca de transparència que fa anys que practica el govern municipal”. En aquest sentit, des d’ERC recorden que “no han respost cap petició d’informació dins el termini i en la forma escaient com indica la llei, i això implica l’incompliment de la llei i també una manca de voluntat política d’oferir a la resta de regidors del consistori la informació que es sol·licita”.

Conill denuncia opacitat a l’hora de facilitar les factures del projecte la Masuca

“Una de les peticions més recents que el govern municipal ha bloquejat és tot allò que fa referència a la polèmica gestió del mercat municipal, que recentment hem conegut, davant els més de 200.000 euros llençats a les escombraries en un projecte que finalment no es farà.” Segons ERC, el govern no vol donar explicacions per “no destapar la més que discutible gestió econòmica i política d’aquest assumpte” i això és “molt greu”, ja que la gent “té dret a tenir tota la informació i poder conèixer directament la gestió que fa el govern municipal”.

Finalment, des d’ERC estudiaran acudir a tots els organismes que garanteixen la transparència en les administracions públiques per tal de defensar “els drets de tots els ciutadans i ciutadanes a l’hora d’accedir a la informació i a la transparència”.