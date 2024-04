Quedem en vigílies de Sant Jordi, ve de firmar llibres al mercat de Lesseps, a Barcelona. «M’agraden aquests espais més disruptius, com un mercat, on la gent venia a comprar» i s’han trobat a la veïna i escriptora Teresa Roig firmant llibres, entre parades. Va néixer a Igualada (1975), però va marxar a Barcelona amb 19 o 20 anys, i allà va trobar parella i ja s’hi va establir. «Ja porto més temps a Barcelona que a Igualada», compta, però «anar a Igualada continua sent anar a casa». Ve sovint a veure família i amics, i a presentar alguns dels seus llibres. Li recordo que va presentar «La Merceria» en un d’aquells espais disruptius que tan li agraden, a la igualadina merceria de Cal Perico. «Ho recordo perfectament. Cal Perico tenia un encant, era com una cova...»

«La Merceria» (2015) és potser la seva novel·la més igualadina. «De fet, la idea neix d’això, dels records que jo tenia de petita, d’anar a brodar a Cal Perico». Això no obstant, a la Teresa no li ha vingut mai al cap una història de novel·la ambientada a Igualada. «En algun moment arribarà», pronostica, però afegeix: «Les històries jo les escullo relativament...» Recorda que l’última novel·la que ha escrit, «La ciutat dels nens», va sorgir d’una veïna que li va dir: «Has d’escriure sobre això...» I això era La Ciudad de los Muchachos, el que en temps del franquisme anomenaven un hogar de aprendizaje, i que en realitat acabava sent un infern de maltractaments pels nens orfes i sense recursos que hi van viure. La veïna li va presentar dos d’aquells nens, ara ja en la seixantena; van anar a fer un cafè i la Teresa va quedar atrapada en una història que l’ha portat a contactar amb quasi una trentena de persones. «Gent que no ha pogut sanar aquella experiència, que ningú mai ha escoltat... espeleologia pura... acabava plorant de les coses que m’explicaven...»

La Teresa defuig l’etiqueta d’autora de novel·la històrica. «Jo escric històries d’amor, algunes d’elles en un context històric», explica. El cas és que s’ha fet un nom en el panorama novel·lístic català. De ben petita tenia clar que el que li agradava era escriure, «amb 8 anys ja feia un diari, i amb 9 vaig fer una gaseta de les coses de l’escala, que tirava a les bústies». «Llegia molt, a vegades em castigaven sense llegir... i llegia d’amagat, amb un lot petit sota el llençol». La seva primera novel·la, «L’herència de Horts», arriba l’any 2007. «El meu home em va animar a escriure un blog, i va ser així com la meva editora em va llegir, li va agradar com escrivia i em va proposar escriure un llibre», i no un llibre qualsevol, un llibre sobre criminals nazis amagats a Catalunya, que va guanyar el premi El setè cel. I vist l’èxit, l’editora li va demanar un segon llibre, i va ser llavors que la Teresa es va atrevir a escriure el seu llibre més personal, «Pa amb xocolata». «Tots els llibres me’ls estimo molt, però aquest és molt especial», explica. I és que en el llibre hi ha molt de la seva família. «Hi havia un elefant a casa, com a tantes altres, el de la guerra civil; vaig facilitar al meu pare que buidés al pap, va ser una catarsi per a tots», confessa. «Em va servir de teràpia, però també em va provocar una crisi d’ansietat».

Lligat amb això, li recordo que una vegada va dir que la seva passió per la història li venia de l’àvia -«un referent per a mi, una dona lluitadora...»-, de quan aquesta li explicava històries. «Quan ho vaig dir, ho pensava així, però ara crec que té més a veure amb la consciència del trauma transgeneracional, d’aquelles experiències que s’han viscut a les famílies, que no han estat resoltes, i com això té un efecte rebot; d’una manera inconscient, durant molts anys, el meu vessant de novel·la històrica venia més d’aquí». I com a mostra, botons com el Pa amb xocolata o La ciutat dels nens.

Després de «Pa amb xocolata», la Teresa va publicar «El primer dia de les nostres vides», premi Roc Boronat. Una novel·la a on abandona la càrrega històrica i s’endinsa en la psicologia, que l’apassiona. «El vaig publicar llavors, però ja feia anys que el treballava». «Es tracta, en el fons, d’una altra història d’amor». Però, la més rara avis de les novel·les de la Teresa és «El blog de Lola Pons», a on es llença de cap a comèdia. «Després d’escriure Pa amb xocolata necessitava compensar tota la densitat de què venia...» Un divertiment que neix d’uns sopars d’amigues. «No és la meva novel·la més representativa», reconeix.

I encara falta «L’arquitecte de somnis» (2013), a on torna per la porta gran a la novel·la històrica i d’amor. La idea neix en una visita a l’Aleixar; allà, la Teresa es troba amb un munt de referències a Josep Guardiola, «que no és ni el futbolista ni el cantant», i comença a investigar i descobreix un personatge apassionant, «el primer marit de la senyora Milà, que va marxar amb 16 anys a fer les Amèriques, i que es va fer supermilionari» Així, la seva vídua finançà la construcció de la Pedrera de Gaudí amb l’herència. «No és una novel·la de Gaudí, és una novel·la de la Pedrera i de totes les persones que la van fer possible», remarca.