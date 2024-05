Els ajuntaments de la Conca d'Òdena amplien la recollida de gossos abandonats a gats i fures

El servei de recollida d'animals domèstics als set municipis que integren la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) incorpora, també, la recollida de gats i fures. Fins ara només es feia de gossos. Però la dotació econòmica resulta insuficient i ha calgut que els ajuntaments aprovin una dotació extraordinària, com ha fet aquest darrer ple l'Ajuntament d'Igualada. En el cas d'Igualada, l'aportació extra és de 8.311,85 euros.

D'altra banda, la Mancomunitat de la Conca d'Òdena (MICOD) farà una actuació d'eliminació d'espècies invasores de la riera d'`Òdena, uns treballs que rebran subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'Ajuntament d'Igualada ha aprovat la intervenció en el darrer ple municipal celebrat dimarts. La intervenció s'inclou en el pla de l'ACA d'ajuts per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans. La Generalitat ha atorgat una subvenció que no cobreix l’IVA corresponent a l’actuació per la qual cosa cal que s’aportin 13.983,23 euros de cofinançament. S'actua en un tram de gairebé 6 quilòmetres, L'aportació és de 8.879,35 euros per a 2024, un 63,50%, 8.879,35 euros, per part de l'Ajuntament d'Igualada, i a l'Ajuntament d’Òdena li correspon el 36,50% (5.103,88 euros).