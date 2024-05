L’Ajuntament d’Igualada ha guanyat el Premi a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible del 2023 per la construcció d’un carril bici que uneix el centre de la ciutat amb el polígon industrial i l'àrea residencial de les Comes. El regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, va rebre el premi de mans del president de Ferrocarrils de la Generalitat, Antoni Segarra, dijous. El premi Mobilitat Sostenible l'atorga la revista MobiliCat, una publicació de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Aquesta publicació es fa amb el suport de l'ATM de Barcelona, el departament de Territori i FGC. Els premis es van lliurar en el marc de La Jornada Catalana de la Mobilitat que ha tingut lloc a Lloret de Mar, el lliurament dels Premis MobiliCat 2023.

El jurat ha valorat que la construcció d’aquest carril ha suposat, no només una millora per als usuaris de bicicletes, sinó que també s’ha aprofitat per reordenar i pacificar el trànsit i s’ha millorat la zona de vianants. El jurat dels Premis MobiliCat està compost per persones de reconegut prestigi dins l’àmbit de la mobilitat i el transport públic. Han format part del jurat d’aquesta edició: Aurora Carbonell, presidenta de l’AMTU i editora de la revista MobiliCat; Marc Sanglas, secretari de Mobilitat i Infraestructures; Manuel Valdés, director general de l’ATM de Barcelona; Maite Pérez, cap de Planificació de la Mobilitat Sostenible de l’AMB; Ramon Sagalés, vicepresident de la FECAV; Oriol Juncadella, director d’FGC Operadora; Pere Macias, patró del Cercle d’Infraestructures; Dolors Clavell, vicepresidenta de l’Associació per a la promoció del Transport Públic (PTP); Pere Calvet, degà del Col·legi Camins, Canals i Ports; Xavier Font, degà del Col·legi Enginyers Tècnics (CETOP), Josep Nadal, director del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) i Vicente Atienza, responsable d’Innovació de la Cambra de Comerç de Barcelona.