Santa Margarida de Montbui celebra aquest dissabte la tercera edició de la fira sostenible

Arriba a Santa Margarida de Montbui "la Margarida", una fira sostenible de la qual se'n celebra la 3a edició. Aquest certamen vol ser referent de les propostes de proximitat, de quilòmetre zero, amb una voluntat divulgativa i sensibilitzadora sobre la importància de ser sostenibles en el nostre dia a dia. En aquest sentit, la Fira visibilitzarà especialment la importància del comerç de proximitat.

Durant tota la jornada es realitzaran activitats i xerrades divulgatives (canvi climàtic, comerç de proximitat…), tallers per a petits i grans, accions de mobilitat sostenible, propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, tallers de sensibilització…No hi faltarà el vessant més lúdic, amb una important representació de cultura de proximitat amb concerts fins a la matinada, cercaviles, imatgeria festiva, castellers, etc.

El fòrum del Parc Central acollirà la zona de xerrades, i també serà l'espai on es realitzi la inauguració oficial de la Fira, a les 10.45 hores. En aquest mateix acte es farà l'estrena d'una exposició sobre el "Parc Agrari Conca d'Òdena".

En acabar, a les onze hores, es durà a terme una xerrada sobre “Com afecta la sequera a la fauna salvatge de Montbui”, la qual anirà a càrrec de Rafael Roldán, membre de la Societat de Caçadors de Santa Margarida de Montbui. I en cloure aquesta xerrada s’enllaçarà amb un dels actes més destacats. La divulgadora i periodista de TV3 Cori Calero parlarà a partir de les 12 del migdia sobre “Canvi climàtic”, en una activitat divulgativa i que es realitzarà coincidint amb l’hora del vermut (aquest vermut sostenible es farà amb productes de proximitat, tindrà preus asequibles i anirà a càrrec de productors del Parc Agrari Conca d’Òdena). Al migdia hi haurà una arrossada popular.

A més del vermut sostenible, i l’arrossada de proximitat, durant tota la jornada hi haurà “food trucks” en el recinte firal, especialment actives al vespre amb la celebració dels principals actes musicals.

Entre les 20 i les 22 h, a l’hora de l'anomenat sopar de “food trucks”, hi haurà música amb de Carter, a l’entorn de la Plaça La Vinícola. I a partir de les 22.30 h començarà el concert de tancament de Fira, a càrrec del grup de versions “Pop Manía”.

Durant la jornada de Fira també es faran activitats com una sortida etnobotànica a càrrec del col·lectiu Eixarcolant o una ”escape room” de sensibilització mediambiental sobre la utilització dels plàstics, manualitats decoratives realitzades per les “Dones dels Dimecres”. Els jardins de La Vinícola seran l’espai de realització dels tallers lúdics i de sensibilització. També es duran a terme als mateixos Jardinets de La Vinícola tallers de batuts silvestres cíclics, de reciclatge per a infants, un taller de caixes niu per a ocells, un taller de “farmaciola”, i un altre de xampú sòlid per a petits i grans,

A la plaça de l’Ajuntament hi haurà el Punt d’informació als visitants i també serà l’espai on es realitzi l’actuació castellera a càrrec dels Moixiganguers d’Igualada durant la mateixa tarda del dissabte. De forma prèvia a aquesta exhibició, es farà una cercavila a càrrec dels Gegants i Capgrossos de Montbui conduïts per la colla montbuienca “El Xaragall”.