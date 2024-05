La conca d'Òdena estrena el servei de pediatria concentrat a Igualada

El departament de Salut concentra a partir de dilluns els serveis de pediatria de la Conca d'Òdena a Igualada. El procés de portar tots els pediatres de la zona a un mateix espai es va iniciar, de manera provisional, durant la pandèmia de covid. Aleshores, salut va decidir concentrar tot el servei de pediatria no hospitalària al CAP de Vilanova del Camí. Decidit que el canvi havia arribat per quedar-se, pediatres i infermeria es traslladen a un nou espai, al costat del CAP Anoia, al davant de l'estació d'Igualada, amb unes instal·lacions provisionals de despatxos modulars prefabricats que s'han anat muntant. Aquesta setmana, el canvi està anunciat i dilluns, 13 de maig, és previst que es posi en marxa el nou equipament per atendre tots els infants de la Conca d'Òdena en un sol punt. Montbui ha estat l'únic municipi que ha mantingut la protesta per la pèrdua del servei al seu municipi, però Salut no ha donat el seu braç a tòrcer. El servei, com fins ara, Salut l'encarrega a l'empresa pública Institut Català de la Salut (ICS).

Les instal·lacions estan acabades. Els ciutadans, si passen per davant del CAP Anoia, poden veure els mòduls muntats. L'obertura es va anunciar per als primers mesos del 2024 i arriba dilluns vinent. Des d'Igualada es prestarà l'atenció pediàtrica a 11 municipis en total (els 7 de la Conca d'Òdena, pròpiament, i quatre més, petits, que hi són propers). Aquest servei està pendent d'estabilitzar-se en un futur, amb instal·lacions definitives que encara no tenen ubicació final, però que el departament vol que es facin a Igualada. La delegació del govern, de fet, també viu en la provisionalitat a l'edifici Innova.

La concentració d'ara es va plantejar com una evolució sobre el sistema unificat de Vilanova. Quan es va presentar el nou espai d'Igualada es va anunciar que en els despatxos de pediatria hi treballarien 25 persones, entre pediatres, infermeria i administració, dels quals 9 seran els metges especialistes.

Amb el nou equipament en marxa, Igualada tindrà dos serveis de pediatria en funcionament, el de l'ICS i el que presta, des del CAP Nord, el Consorci Sanitari de l'Anoia, els mateixos gestors que l'Hospital Universitari d'Igualada. El departament de Salut té la voluntat que en un futur hi hagi un sol servei, però aquest hauria d'arribar amb aquest futur nou centre que encara està per acabar de definir i trobar ubicació. En el període fins que no estigui a punt, la proposta és establir fluxos comuns de treball i coordinació.

El model de pediatria territorial com el que ara es vol fixar a l'Anoia és el que el departament vol implantar arreu del país, fora de l'àrea metropolitana. Aquest és un primer pas a la Conca d'Òdena que contempla també que el servei de pediatria es pugui desplaçar per a temes concrets com, per exemple, les vacunacions, als municipis.

Els espais que ara es posen en marxa van tenir els primers moviments constructius el passat mes de setembre. La construcció ha anat a càrrec de l'empresa cardonina Compacthabit. L'obra la du a terme la bagenca Constructora d'Aro. El pressupost ha estat d'1 milió d'euros.

El nou edifici de pediatria tindrà una superfície construïda de 357,76 m² a més d’un recinte per a les unitats exteriors de les instal·lacions. El projecte contempla la urbanització de l’entorn més immediat de l’edifici: tant de la parcel·la amb la zona d’estacionament com un espai exterior enjardinat, que incorporarà una àrea de jocs infantils.

En total, l’edifici de pediatria disposarà de dues grans àrees: una d’accés amb vestíbul, servei d’informació, bany, sala d’instal·lacions i magatzem i una segona àrea assistencial amb 12 sales de consulta pediàtrica, espais d’espera i un pati.

L’obra es va adjudicar aquest estiu del 2023 i les màquines van començar a treballar en una primera fase a finals de setembre.

El Servei Català de la Salut finança aquestes obres amb fons europeus REACT per un importa d’1.002.890 euros. A aquesta quantitat cal sumar els 20.174 euros en concepte de direcció d’obres. Els nous equip de pediatria prestaran servei de dilluns a divendres no festius, de 8 del matí a 8 del vespre. El telèfon d'atenció és del 935467432.