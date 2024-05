Més de 100.000 persones han anat de compres al Rec d'Igualada de primavera

Milers de visitants han aprofitat l’edició de primavera del Rec.0 d'Igualada que va obrir les portes aquest dimecres, dia 8, i les tanca aquest dissabte a la nit. Aquesta edició ha estat una de les més participades en els darrers anys, més de 100.000 persones segons membres de l'organització, que creuen que el bon temps que ha fet els quatre dies n’és un dels factors responsable. De fet, l’eslògan d’enguany era "L’excusa perfecta", i així ha estat per molts dels visitants que han aprofitat per fer compres d’articles de moda en les més de 61 fàbriques de pell en desús del barri del Rec d’Igualada convertides en botigues efímeres durant els quatre dies.

Els organitzadors del Rec.O d'enguany han fet un balanç provisional d’assistència a partir de dades com ara els usuaris de l’autobús llançadora, la quantitat de dispositius mòbils que es connecten a la xarxa, els gots reciclables utilitzats, la facturació dels punts de venda o bé el nombre de peces intercanviades al Mercat d’Intercanvi, estimen que l’assistència al festival ha estat d’unes cent mil persones durant els quatre dies que ha durat l’esdeveniment, una xifra que iguala les bones dades d’assistència de la darrera edició de novembre de 2023.

Interior d'un dels espais de venda del Rec / Marc Vila

A banda de l’adquisició de roba i accessoris, el públic s’ha abocat a participar a la trentena d’activitats culturals, als tallers i a les visites guiades, que, segons afirma l’organització, han esgotat les places disponibles. Pel que fa a la facturació, l’organització encara no ha fet públiques les dades d’aquesta edició, però esperen poder superar les de l’any passat.

Una de les apostes de l’edició del Rec.0 d’enguany ha estat la moda sostenible i les noves formes de consum de moda, amb l’espai Rec Imperdible aplegant marques de moda sostenible, però també convertint l’espai en un lloc de sensibilització amb tallers, xerrades, i un Mercat d’Intercanvi Rec.0 de roba usada. Aquest any el mercat ha aconseguit canviar 10.000 peces en només dos dies, igualant les xifres de la passada edició.

Marina Iglesias, membre de l’organització, explica que “el públic del Rec valora cada vegada més l’oferta de moda sostenible i aposta per la compra conscient” i conclou que “en cada edició guanya més pes la programació cultural: enguany la trentena d’activitats culturals han tingut un gran èxit i s’han esgotat totes les places disponibles als tallers i xerrades”.

Enguany els organitzadors del festival de moda Rec.0 han posat també l’èmfasi en l’experiència de la compra presencial, que ofereix avantatges que mai podrà assolir la venda per internet com ara el contacte directe amb el dissenyador o la marca que ha creat les peces. Una experiència que, en el cas del Rec.0 té un valor afegit: l’oportunitat de descobrir un entorn patrimonial com és el barri del Rec d’Igualada, que durant l’any és inaccessible. De fet, des de l’organització asseguren que també s’han esgotat totes les places de les visites guiades en adoberies i espais reconvertits del barri.