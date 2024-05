Territori permet que la línia de bus de la Seu a Barcelona pugi portar viatgers de Calaf a Igualada

L’autobús que uneix Calaf i l’Alta Segarra amb Barcelona i La Seu d’Urgell tornarà a prestar servei amb Igualada. La conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya, encapçalada per Ester Capella, ha autoritzat a Alsa/Alsina Graells a acceptar viatgers que es vulguin desplaçar fins a la capital de l’Anoia. Fins ara, la concessió de la línia de Calaf a Igualada requeia exclusivament en la companyia Monbus, i Alsa no podia pujar usuaris de Calaf per anar a Igualada.

La sol·licitud, llargament reivindicada pel territori, va remarcar-se en una trobada entre representants de la conselleria de Territori adscrits als Serveis Territorials de la Catalunya Central i les alcaldies dels municipis de la Mancomunitat celebrada el 22 de setembre passat a Calaf, convocada arran de les queixes suscitades per les persones usuàries i veïns i amb l’objectiu de millorar la mobilitat a l’Alta Segarra.

Els ajuntaments ho demanaven

A partir d’aquesta trobada, tant des de l’Ajuntament de Calaf com des de la resta dels municipis del territori s’ha insistit en la necessitat de corregir la manca de servei d’aquesta línia en l’esmentat tram. També es va presentar una moció en els plens dels diferents municipis de l’Alta Segarra reivindicant un reforç i millors condicions del transport públic a la zona. Així mateix, se segueix treballant amb l’objectiu de solucionar altres problemàtiques relacionades amb la mobilitat, com l’adequació dels horaris del transport públic a la demanda real de la població.

Amb aquesta millora, els serveis de transport incrementen les possibilitats dels vilatans de moure’s pel territori i s’optimitza una línia d’autobús que ja fa uns anys que està en funcionament. Juntament amb el servei de transport públic a demanda Clic.cat, que darrerament va incorporar un nou vehicle a la seva flota, Calaf esclareix les vies de comunicació entre la resta del territori.

La línia d’autobús esmentada surt des de Calaf en direcció Barcelona a les 8:14h i 18:20h i de Barcelona en direcció Calaf a les 7:30h i 15:00h. Alsa ofereix un preu de trajecte més econòmic adquirint una targeta de deu viatges que es pot obtenir a l’Estació del Nord, l’última parada de la línia partint des de Calaf.