Nit complicada a Òdena: dos accidents i un cotxe cremat

Nit complicada a Òdena per als serveis d'emergències. Els Bombers hi han hagut d'actuar per tres incidents notables, concretament dos accidents i un vehicle calcinat. El primer s'ha produït a les 5.24 h a l'A-2, segons fonts del mateix cos, que apunten que hi hauria hagut un cotxe i un camió implicats. El Servei Català de Trànsit no disposa de més informació sobre aquest incident.

Paral·lelament, els Bombers han registrat a les 8.34 h una col·lisió entre un cotxe i una moto a l'avinguda Madrid aquest dilluns al matí. En aquest cas, el motorista ha resultat ferit amb un tall a la cama.

Per últim, un turisme s'ha cremat completament al nucli de L'Espelt. A la seva arribada, els Bombers, que hi han treballat amb una dotació, hi han trobat el foc totalment desenvolupat. Els serveis d'emergències van rebre'n l'avís a les 21.53 d'aquest diumenge.