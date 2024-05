Una persona resulta ferida en un xoc a la C-37, a Vilanova del Camí

Una persona ha resultat ferida aquest dimarts a la tarda en un xoc entre dos turismes a la C-37, a Vilanova del Camí. L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 65 de la carretera.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident cap a 2/4 de 5 de la tarda i, en arribar, han comprovat que no hi havia persones atrapades a l'interior del vehicle.

Un dels ocupants ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'Hospital d'Igualada. La resta d'implicats en l'accident han resultat il·lesos. Els Bombers hi han treballat amb dues dotacions.