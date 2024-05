Igualada reuneix 400 persones a Montserrat en l'encesa del ciri votiu

L'ofrena del Ciri Votiu a la Mare de Déu de Montserrat que cada any fa l'Ajuntament d'Igualada va reunir 400 persones a la basílica. L'acte va tenir lloc dissabte passat. La delegació de l’Ajuntament va estar acompanyada per representants de les entitats de la ciutat que enguany celebren el seu aniversari. Aquesta tradició, que es va recuperar a la dècada dels anys noranta recorda que ara fa més de cinc-cents anys, l’any 1515, amb l’objectiu d’evitar l’arribada d’una epidèmia de pesta sorgida a Barcelona, els consellers de la vila d’Igualada van demanar protecció a la Mare de Déu duent-li un ciri.

L'acte va servir per renovar la tradicional ofrena del Ciri Votiu a la Mare de Déu de Montserrat, una mostra de devoció de la ciutat vers el santuari benedictí. Els 400 igualadins van sortir a les 9 del matí de la capital de l'Anoia en 7 autocars i van assistir a la missa conventual de les 11 h. Després, el grup va ser rebut per l'actual Abat, el pare Manel Gasch.

Acte a l'interior de la basílica de Montserrat, amb la delegació igualadina / Aj Igualada

La comitiva va estar encapçalada per l’alcalde de la ciutat, Marc Castells i diversos regidors del consistori. A més també s’hi van afegir, enguany, representants de les entitats igualadines que aquest any celebren un aniversari rodó com son el Cercle Mercantil (125 anys), Club Natació Igualada (90 anys), Club Excursionista UEC Anoia (60 anys), Penya Blanc Blava (70 anys), Agrupació Sardanista d’Igualada (50 anys), Associació Flama del Canigó (40 anys), Hoquei Línia Igualada (30 anys) i Unió Extremenya (30 anys).