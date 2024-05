El Consorci Sanitari de l'Anoia incorpora 17 residents per a medicina, infermeria i farmàcia

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) ha incorporat 12 residents de medicina, 4 d’infermeria i 1 de farmàcia (17 en total) que duran a terme la seva formació especialitzada a la institució a partir d’aquest mes de maig. El centre sanitari ha celebrat aquest divendres un acte de benvinguda al mateix Hospital Universitari d’Igualada. El gerent, Ignasi Riera, i el cap d’estudis del CSA, Joan Carles Mateu s'han adreçat a aquests joves.

D’aquests 17 residents, 10 comencen la seva formació en especialitats hospitalàries i 6 en especialitats d’Atenció Primària. Pel que fa a les especialitats hospitalàries, s’incorpora un anestesiòleg, un traumatòleg, un cirurgià, un ginecòleg i dues llevadores, dos geriatres i un de farmàcia. També es formaran al Consorci Sanitari de l’Anoia els professionals de l’especialitat d’Atenció Familiar i Comunitària –quatre metges i dues infermeres– que formen part de la Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària de l’ICS Catalunya Central.

El gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera, ha refermat l’aposta estratègica del CSA per la docència, que ha permetre incorporar i fidelitzar professionals formats a la pròpia institució, i ha remarcat la importància de la seva incorporació en el rejoveniment continu de la institució. El gerent ha destacat, també, que "el Consorci Sanitari de l’Anoia és un bon lloc on formar-se, on podran tenir una visió integral del pacient".

La humanització de la ciència i la tecnologia

L’acte de benvinguda als nous residents s’ha tancat amb una xerrada de la infermera Mercè Taló Solé sobre els valors dels professionals i la humanització de la ciència i la tecnologia, i ha llançat un missatge clar als residents: “Els professionals de la salut han de saber trobar l’equilibri entre els protocols científics i la part humana, les emocions”. Mercè Taló, infermera del Consorci molt involucrada a la unitat de docència i ètica de la institució, enguany es jubila després d’una trajectòria professional de 43 anys, la meitat dels quals a l’equip PADES que acompanya els pacients en situacions de final de vida. “He après moltíssim d’aquests pacients, m’han ensenyat com afrontar la mort i ha estat un privilegi poder acompanyar les famílies en un moment tan íntim”, explica Taló. El gerent, Ignasi Riera, li ha adreçat unes paraules, remarcant que tot i que es tracti d’un comiat a nivell professional, espera que segueixi en contacte amb el CSA a través del Programa “Gran Talent”.