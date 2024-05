Igualada té 143 arbres més ara als carrers de la ciutat que fa un any

El balanç de la plantació d’arbres a la part urbana de la ciutat d’Igualada presenta un balanç positiu de 143 arbres més. El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, ha explicat que al govern de la ciutat «tenim clar que cada cop necessitem més arbres per compensar, per exemple, les altes temperatures de l‘estiu, i en aquest sentit sortim guanyant ja que, a dia d’avui, la ciutat compta amb 143 arbres més que fa un any». Marcé ha detallat, a més a més, que en els darrers 5 anys, l’Ajuntament d’Igualada ha plantat més de 1.500 arbres.

A banda de la plantació d’arbres des de l’Ajuntament «també es treballa, segons ha explicat el regidor, per repensar els espais verds d’Igualada seguint els criteris de sostenibilitat i tenint en compte la realitat climatològica. Per aquest motiu, ha explicat Marcé, no només enjardinem sinó que apostem per renaturalitzar espais, és a dir, ajudem la natura a fer una mica la seva, plantant espècies més herbàcies amb un manteniment molt baix en zones periurbanes com l’Anella Verda».

Creació d'espais verds

Aquest canvi de concepció s’aplica tant en la creació de nous espais verds com en l’actualització i manteniment dels ja existents.

Dins aquesta Igualada Verda, una part «essencial» és el manteniment dels espais verds. «S’ha repensat la gestió i control de plagues reduint al mínim la presència de químics. Des de fa uns anys s’aposta per alliberar organismes naturals als parcs i jardins, que combaten les plagues. És a dir, es creen zones lliures de tractaments amb insecticides nocius per a la salut i per al medi ambient. Tant amb tractaments preventius que redueixin la incidència de les possibles plagues com amb mesures de control sobre la plaga quan aquesta passa el llindar de tolerància», segons Marcè. Entre d’altres, es col·loquen caixes de cartró als arbres amb larves de marietes.