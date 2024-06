Calaf balla al costat dels gups de la primera mostra de dansa

El Mercat de Dansa de Calaf celebra la seva primera edició del 31 de maig al 2 de juny per canviar la percepció de l’oferta cultural de la comarca de l’Anoia. Aquest esdeveniment cultural, promogut pel Casino de Calaf, entitat centenària que va fer cent vint-i-cinc anys el 2021, any que va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, reuneix durant tot aquest cap de setmana diversos artistes, ballarins, coreògrafs i aficionats on, en un ambient de cultura total, la música i la dansa agafen força.

La primera edició sorgeix de l’associació Àgora de Calaf, dissolta el 2019 i que ja va presentar la proposta a l’Ajuntament el 2015. Compartia diversos objectius, entre ells, el mateix Mercat de Dansa, que promet apropar-la al territori i formar part d’un futur eix d’arts escèniques per unir-se amb la fira de Tàrrega, el Mercat de Música Viva de Vic i la fira Tradicional Mediterrània de Manresa. “Volem començar de mica en mica, sense pressa, on estem mantenint un contacte molt directe entre el poble i les companyies”, destaca Jordi Mas, director del Casino de Calaf.

El mercat es va inaugurar el divendres 31 de maig amb entrades de pagament dins del Casino, com l’espectacle tradicional-contemporani Flor de Maig, de Verònica Hernández i Xavier Gumà a les 20 hores, amb presència de l’alcaldessa de Calaf, Montse Mases Sala, el diputat Jordi Riba de socialistes d’Igualada i diversos alcaldes de l’Alta Segarra. A continuació, l’espectacle de ballet clàssic Chronos, a les 21 hores. L’espectacle continua el dissabte dia 1 de juny amb entrada gratuïta en els diferents esdeveniments al carrer, com la Ballada dels Gegants de Calaf, Jaume i Calamanda, protagonitzat pels geganters i grallers de Calaf a les 12 hores o l’actuació de la Colla Castellera Tirallongues de Manresa a les 13.30 hores, ambdós espectacles a la plaça Barcelona ’92. El diumenge dia 2 de juny, l’últim dia del Mercat de Dansa, l’Esbart Manresà torna a obrir les portes del Casino de Calaf amb l’espectacle RaePTE, que ja van estrenar el novembre de 2022 al teatre Kursaal de Manresa. La primera edició conclou amb Temps Nou de ballet flamenc de Barcelona i l’espectacle Celebration de Montse Colomé, coreògrafa independent diplomada en Dansa per l’Institut del Teatre de Barcelona.

Els organitzadors preveuen un balanç molt positiu durant el cap de setmana, amb alta participació d’audiència gràcies a l’alta qualitat de les propostes presentades per les companyies al llarg de la programació de tot el mercat. Jordi Mas, reitera la importància d’apostar per la cultura i les arts escèniques, on el Mercat de Dansa de Calaf pugui esdevenir un referent i un espai de trobada per a professionals i aficionats i pugui contribuir a “enriquir el teixit cultural de la comarca i a impulsar la dansa com a forma d’expressió artística i social”, amb il·lusió de poder repetir l’any vinent amb una segona edició del Mercat de Dansa.