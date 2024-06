La primera fira de la Salut d'Igualada es presenta amb una desena d'entitats

La salut va ser el centre del debat, dissabte, al centre cívic Nord de la ciutat d’Igualada. La primera edició de la Fira de la Salut ha reunit empreses i entitats que tenen cura de l'atenció mèdica o de salut a Igualada. Una fira que neix amb la voluntat de donar a conèixer les actuacions comunitàries de promoció de la salut que existeixen a la ciutat i que va tenir molt bona acollida. La matinal va començar a les deu i es va allargar fins ben entrat el migdia.

Durant tot el matí, una desena d’entitats i institucions van presentar propostes als seus estands i van fer difusió de les seves activitats. Entre aquestes, hi havia, per exemple, un espai dedicat a la salut juvenil i un punt lila. A l’interior del Centre Cívic es van dur a terme diferents xerrades, tallers i activitats, totes relacionades amb l’àmbit de la salut.

Algunes van tractar sobre les addiccions de conducta, sobre com afecten els residus a la nostra salut, sobre alimentació per a la prevenció del càncer o un taller de cuina. A més, al llarg del matí també hi va haver jocs per als més petits, una cercavila i una exhibició de balls tradicionals.