Castellolí ofereix un servei gratuït de residència canina la nit de la revetlla de Sant Joan

L’Ajuntament de Castellolí oferirà per primera vegada un servei de residència canina la nit de la revetlla de Sant Joan, perquè els veïns puguin deixar els animals de companyia en un espai segur i protegir-los, així, dels efectes i sorolls dels petards. Molts animals ho passen malament si senten l'esclat de petards.

El consistori vol pal·liar els efectes estressants que produeix l'esclat dels petards en els gossos. El servei anirà dirigit exclusivament als veïns i veïnes del municipi que tinguin gossos, cobrirà només el cap de setmana de Sant Joan i el cost serà assumit íntegrament per l’Ajuntament. L’alcalde del municipi, Joan Serra, destaca la importància de gaudir de la revetlla, però "respectant la tranquil·litat dels qui la desitgin i tenint en compte altres aspectes com dels gossos, que són els animals que més pateixen l'angoixa dels esclats”.

La residència canina que acollirà els animals serà “El Gos Blanc” de Castellolí, un equipament que es troba dins el terme municipal però allunyada del nucli, que és on se celebrarà la tradicional revetlla amb la foguera de Sant Joan. En aquest sentit, Serra ha volgut agrair la facilitat i predisposició per fer possible aquest servei al veí Albert Grados, propietari d’El Gos Blanc.

Tots els veïns que necessitin el servei per al seu gos poden fer la gestió a l’Ajuntament de Castellolí, trucant al 938 084 000 o bé enviant un correu electrònic a castelloli@diba.cat. La data màxima per a sol·licitar el servei serà el 14 de juny, ja que el centre necessita fer les previsions d'aforament.

Al mateix temps, l'alcalde Serra ha fet una crida als castellolinencs perquè tinguin "seny" a l’hora de tirar petards i recorda que només es podran tirar en els llocs i moments habilitats.