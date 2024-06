Neix a Igualada la primera associació de persones LGTBI de l'Anoia

Es presenta el grup Orgull Anoia, la primera associació dedicada "a la visibilització, el reconeixement i la creació d’espais per a la Diversitat Sexual i de Gènere (DSG) a la comarca", segons han explicat els impulsors del projecte. El grup, format per persones del col·lectiu LGTBIQA+, té la missió de "visibilitzar, reconèixer i crear espais per a la diversitat sexual i de gènere (DSG) a la comarca".

Aquest any, sota el lema Obrim les portes dels armaris, "ens centrem en diverses reivindicacions davant l’administració, especialment en l’àmbit de la salut", expliquen fonts del grup, que asseguren en un comunicat que "les persones LGBTIQA+ sovint experimenten desigualtats en salut, com menys accés a la cura i pitjors resultats. Treballem per canviar aquesta realitat".

Reclamen el suport i la col·laboració d’empreses, entitats, artistes, comerços i altres actors de la comarca i expliquen que "estem treballant activament per establir diàleg amb tots els ajuntaments de la comarca i amb el Consell Comarcal".

El dissabte 6 de juliol a la tarda-vespre, es farà un acte a Igualada per presentar l'entitat i els seus objectius.

Subscriu-te per seguir llegint