La gent gran de Calaf estrena dissabte l'espectacle multiartístic "Escala en Hi-fi"

Els pensionistes del Casal de la Gent Gran de Calaf presenten aquest dissabte a les 6 de la tarda l'espectable "Escala en Hi-fi", una representació amb difversitat de gèneres musicals, interpretats en play-off, combinats amb poemes recitas i balls, coreografies grupals. Aquest model s'ha fet els darrers anys a Calaf, canviant les peces interpretades. És una proposta que es mostra de forma gratuïta i que porta públic. Tant és així, que enguany, aquesta escenificació es durà a terme al teatre amb més capacitat, el teatre El Casal, amb 600 butaques.

Es recitarà el poema El campanar de Calaf, es ballarà una sardana, i s'interpretaran peces de gèneres tan diversos com Samanta, Carmen Sevilla o Núria Feliu. En alguna de les representacions, a escena hi ha fins a 16 persones. L'espectacle pot tenir una durada de més de 2 hores. Hi ha una trentena de números, però per fer-ho més àgil hi haurà una ràpida presentació a través del vídeo dels actors i actrius actuals i una imatge fixa de la persona que ho va interpretar en el seu moment. També hi ha un important esforç individual en el vestuari.

Aquest espectacle s'havia representat fora de Calaf abans de la pandèmia. Ara, de moment, no està plantejat, però no es descarta. L'entrada per veure aquests espectacle és lliure.