L’Anoia fa del bacallà l’estrella del certamen gastronòmic Vadefoodies

Igualada es va convertir ahir en el centre anoienc de la gastronomia amb la celebració del 8è Vadefoofies. En aquesta edició, el festival ha posat en valor la cuina de les vísceres, molt vinculada al sector tèxtil d’Igualada, i la pesca salada, molt pròpia de les comarques de l’interior de Catalunya.

Des de dimecres i fins aquest dissabte, diversos restaurants de la ciutat van incoporar el bacallà en el seu menú o carta. Joan Fontanella, organitzador del Vadefoodies, valorava molt positivament la iniciativa: «La gent ha respost molt bé i en general els restauradors han rebut molta gent que demanava el plat que incorporés bacallà». En total han estat 25 els restaurants i bars que s’han adherit a la proposta i han proposat una oferta gran i variada. En aquest sentit, Fontanella explicava que la pesca salada és molt important a l’Anoia: «pel fet de ser una comarca d’interior, antigament l’única manera de consumir peix era el bacallà, ja que eren els únics productes del mar que es podien conservar sense refrigerar». Durant la tarda d’ahir també es van fer tres showcookings on els participants van poder aprendre a cuinar plats amb bacallà. L’altre protagonista d’aquesta edició va ser la cuina de les vísceres, que és encara avui dia important a la comarca, però ho va ser molt al segle XIX, quan els treballadors de les fàbriques tèxtils i la pagesia feien esmorzars de forquilla amb moltes calories per fer front a les llargues jornades. Els callos, eren i encara són un plat molt consumit. Així que es va organitzar un concurs per reconèixer els millors callos de la comarca. El concurs va comptar amb una participació generosa de 22 de restaurants que van presentar els seus callos a través de les xarxes socials. Del 24 de maig al 7 de juny la gent va poder votar el seu plat preferit i aquest dissabte un jurat va decidir el guanyador entre els locals més votats. El Jardí Restaurant es va endur el primer lloc, seguit de Ramon Cuadras Restaurant, que es va quedar un punt per sota.

Durant tot el dia d’ahir una vintena de restaurants i cellers van oferir degustacions i begudes a la rambla d’Igualada reconvertida, per un dia, en la rambla gastronòmica. Entre aquests hi havia les propietàries d’un nou establiment que fa quatre mesos que ha obert les portes a la ciutat: Nómada Empanadas Argentinas. Destacaven que «ens ha encantat i hem fet molta xarxa amb els altres establiments, per nosaltres ha estat una forma de donar-nos a conèixer». Elles van oferir empanades i també tres tipus de postres, alguns típics del seu país. Per altra banda, també hi va haver alguns estands que repetien. «Jo no m’he perdut ni una edició», deia Lluís Salvador, del Celler Grapissó de la Llacuna. Ell portava vins i caves que lliguen amb la tendència gastronòmica i destacava «la capacitat de renovar-se any rere any» que té el certamen «i per trobar diferents tendències gastronòmiques per poder mostrar a la població anoienca».